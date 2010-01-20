به گزارش خبرنگار مهر ، جواد فرشباف ماهریان امروز در اولین همایش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی در ایران، گفت: رشد اقتصادی باعث ارائه پوششهای بیمه ای می شود و در صورتی که در جامعه درآمدها افزایش یابد حق بیمه ها به تبع آن افزایش و صنعت بیمه رونق می گیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در کشورهای غربی بیش از 65 درصد صنعت بیمه در خصوص بیمه عمر است در صورتی که این بیمه در ایران حدود 6 درصد است، بنابراین صنعت بیمه ایران کمتر از دیگر کشورها در معرض پولشویی قرار دارد.

فرشباف گفت: همچنین در کشورهای غربی 30 درصد بیمه ها غیر زندگی و پنج درصد نیز در خصوص بیمه های اتکایی است.

وی تصریح کرد: همچنین در صنعت بیمه تکنیکهای مختلفی وجود دارد که باعث می شود صدور بیمه نامه ها با مشکل انجام شود و این وضعیت برای پولشویان مناسب نیست. بهترین راه مبارزه برای پولشویان هوشیاری است و باید به اقداماتی که انجام می دهیم اشراف کامل داشته باشیم.

این مقام مسئول بیمه مرکزی در پایان یادآور شد: بیمه مرکزی نظیر دیگر موسسات مالی کشور در حال تدوین آئین نامه ای برای مبارزه با موضوع پولشویی است.

