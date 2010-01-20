۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

آئین نامه مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه تدوین می‌شود

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد بیمه مرکزی نظیر دیگر موسسات مالی کشور در حال تدوین آئین نامه‌ای برای مبارزه با پولشویی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، جواد فرشباف ماهریان امروز در اولین همایش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی در ایران،  گفت: رشد اقتصادی باعث ارائه پوششهای بیمه ای می شود و در صورتی که در جامعه درآمدها افزایش یابد حق بیمه ها به تبع آن افزایش و صنعت بیمه رونق می گیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در کشورهای غربی بیش از 65 درصد صنعت بیمه در خصوص بیمه عمر است در صورتی که این بیمه در ایران حدود 6 درصد است، بنابراین صنعت بیمه ایران کمتر از دیگر کشورها در معرض پولشویی قرار دارد.

فرشباف گفت: همچنین در کشورهای غربی 30 درصد بیمه ها غیر زندگی و پنج درصد نیز در خصوص بیمه های اتکایی است.

وی تصریح کرد: همچنین در صنعت بیمه تکنیکهای مختلفی وجود دارد که باعث می شود صدور بیمه نامه ها با مشکل انجام شود و این وضعیت برای پولشویان مناسب نیست. بهترین راه مبارزه برای پولشویان هوشیاری است و باید به اقداماتی که انجام می دهیم اشراف کامل داشته باشیم.

این مقام مسئول بیمه مرکزی در پایان یادآور شد: بیمه مرکزی نظیر دیگر موسسات مالی کشور در حال تدوین آئین نامه ای برای مبارزه با موضوع پولشویی است.

 

