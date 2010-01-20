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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛

350 مبلغ در ایام دهه فجر به مناطق اطراف قم اعزام می‌شوند

350 مبلغ در ایام دهه فجر به مناطق اطراف قم اعزام می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: در ایام دهه فجر امسال 350 مبلغ دینی به روستاها و شهرهای استان قم اعزام می⁮شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عین⁮الله صلواتی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه مسئولان فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مقرر شد در دهه مبارکه فجر که با دهه آخر ماه صفر تقارن دارد، 300 مبلغ برادر و 50 مبلغه خواهر به مساجد و مراکز آموزشی و اداری روستاها و شهرهای سطح استان قم اعزام شوند.

وی ادامه داد: با برنامه⁮ریزی⁮های انجام شده، به مبلغانی که در این دهه به مناطق مختلف استان اعزام می⁮شوند توصیه شده که پرداختن به نقش ولایت فقیه در شکوفایی انقلاب اسلامی و اهمیت شناساندن انقلاب اسلامی را جدی بگیرند.

مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی قم خاطرنشان کرد: روزشمار دهه فجر نیز تهیه و تکثیر می⁮شود و تا قبل از فرارسیدن دهه فجر در اختیار مبلغان اعزامی قرار می⁮گیرد تا بر اساس این روزشمار به تبیین موضوعات مختلف بپردازند.

وی پاسداشت دهه فجر را ضروری دانست و اظهار داشت: دهه فجر یادآور فداکاری⁮ها و ایثارگری⁮های ملت رشید و به ستوه آمده از رژیم ستم⁮شاهی است و تکریم و تجلیل آن توصیه قرآنی و الحام گرفتن از اسلام محوری و تعیین کننده نقش ولایت فقیه و جایگاه رفیع آن است.

کد مطلب 1020703

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