به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عینالله صلواتی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه مسئولان فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مقرر شد در دهه مبارکه فجر که با دهه آخر ماه صفر تقارن دارد، 300 مبلغ برادر و 50 مبلغه خواهر به مساجد و مراکز آموزشی و اداری روستاها و شهرهای سطح استان قم اعزام شوند.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده، به مبلغانی که در این دهه به مناطق مختلف استان اعزام میشوند توصیه شده که پرداختن به نقش ولایت فقیه در شکوفایی انقلاب اسلامی و اهمیت شناساندن انقلاب اسلامی را جدی بگیرند.
مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی قم خاطرنشان کرد: روزشمار دهه فجر نیز تهیه و تکثیر میشود و تا قبل از فرارسیدن دهه فجر در اختیار مبلغان اعزامی قرار میگیرد تا بر اساس این روزشمار به تبیین موضوعات مختلف بپردازند.
وی پاسداشت دهه فجر را ضروری دانست و اظهار داشت: دهه فجر یادآور فداکاریها و ایثارگریهای ملت رشید و به ستوه آمده از رژیم ستمشاهی است و تکریم و تجلیل آن توصیه قرآنی و الحام گرفتن از اسلام محوری و تعیین کننده نقش ولایت فقیه و جایگاه رفیع آن است.
توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛
350 مبلغ در ایام دهه فجر به مناطق اطراف قم اعزام میشوند
قم - خبرگزاری مهر: مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: در ایام دهه فجر امسال 350 مبلغ دینی به روستاها و شهرهای استان قم اعزام میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عینالله صلواتی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه مسئولان فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مقرر شد در دهه مبارکه فجر که با دهه آخر ماه صفر تقارن دارد، 300 مبلغ برادر و 50 مبلغه خواهر به مساجد و مراکز آموزشی و اداری روستاها و شهرهای سطح استان قم اعزام شوند.
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