ایران اولویت نخست فعالیت جاسوسان آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، دلیل اینکه چین از فهرست اولویتهای نخست جاسوسان سیا خارج شده این است که مقامهای امنیتی آمریکا از این هراس دارند که ممکن است اقدامات گسترده جاسوسان این کشور درباره فعالیتهای چین سبب تمرکز پکن بر روی طرح های محرمانه خود و از میان رفتن امکان کسب اطلاعات درباره امکانات نظامی و اقدامات سایبر چین شود.

بر اساس این گزارش، خارج شدن چین از اولویت نخست جاسوسان آمریکایی با مخالفت "دنیس بلر" رئیس شورای امنیت ملی و "لئون پانتا" رئیس سیا همراه بود، اما مقامهای فعلی و سابق سرویسهای امنیتی آمریکا معتقد بودند که برای کاهش حساسیتهای پکن در این مورد بهتر است چین از این فهرست خارج کنند.

بر همین اساس، چین هم اکنون در اولویت دوم جاسوسان آمریکایی قرار دارد و مواردی همانند تنشهای میان پاکستان و هند و همچینین هائیتی همراه با چین در این فهرست قرار دارد.

این در حالی است که چندی پیش آمریکا چین رابه جاسوسی در فضای سایبر (الکترونیکی) متهم کرد.

علاوه بر آن آمریکا در سال گذشته میلادی فرماندهی جدیدی را برای مقابله با اقدامات سایبر ضد آمریکایی راه اندازی کرده است.

این در حالی است که در روزهای گذشته در جدیدترین دور از تنشهای میان پکن و دهلی نو، هند، چین را به انجام عملیاتهای سایبر علیه این کشور و انجام جاسوسی الکترونیک از رایانه ها و سیستمهای حساس خود متهم کرد.

در همین رابطه "ام.کی. نارایانان" مشاور ارشد سرویس امنیت ملی هند اعلام کرد : رایانه های سرویس امنیت ملی هند و تعدادی دیگر از رایانه های متعلق به ادارات دولتی در ماه گذشته میلادی و مشخصا در تاریخ 15 دسامبر توسط هکرهای چینی مورد هجوم قرار گرفته اند.

به نوشته این روزنامه، 15 دسامبر همان تاریخی است که آمریکا، چین را به جاسوسی الکترونیکی از ایالات متحده متهم کرد.