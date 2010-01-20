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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

سوپر لیگ کاراته/

کار سخت فولاد مقابل ارژن فارس/ جدال صافی و دباغیان روی نیمکت

کار سخت فولاد مقابل ارژن فارس/ جدال صافی و دباغیان روی نیمکت

هفته دوم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر کاراته باشگاه‌های کشور در حالی روز جمعه برگزار می شود که تیم های بالانشین جدول کار چندان دشواری پیش رو ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با انجام 15 دیدار در سالن کارگران تهران پیگیری خواهد شد. در مهمترین بازی هفته فولاد مبارکه سپاهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی که در پایان نیم فصل جایگاه نخست را کسب کرده است به دیدار ارژن فارس می رود. نماینده فارس در این دیدار محمدرضا عبدالمحمدی سرمربی خود را به دلیل شکایت رئیس کمیته داوران به همراه ندارد.

مناطق نفت خیز جنوب تیم دوم جدول این هفته باید با سپاهان نوین، زنجان و برق هرمزگان دیدار کند و دانشگاه آزاد اسلامی هم که در مکان سوم جدول ایستاده مقابل مقاومت تیم چهارم جدول صف آرایی خواهد کرد. دانشگاه آزاد که صافی را به عنوان سرمربی در کنار خود دارد به احتمال فراوان این هفته آقایف کاراته کا آذری خود را به همراه ندارد. این تیم برای نزدیک شدن به تیم‌های اول و دوم جدول باید از سد تیم جوان و سختکوش دباغیان عبور کند. 

- برنامه کامل هفته دوم از دور برگشت مسابقات کاراته لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
مرحله اول:
* دانشگاه آزاد اسلامی - باشگاه مقاومت
* سپاهان نوین - مناطق نفت خیز جنوب
* دانشگاه آزاد علی آباد کتول - فولاد مبارکه سپاهان
* هیئت کاراته استان زنجان - ارژن فارس
* گلساران رشت - صنعت برق هرمزگان

مرحله دوم:
* سپاهان نوین - باشگاه مقاومت
* دانشگاه آزاد علی آبادکتول - دانشگاه آزاد اسلامی
* هیات کاراته استان زنجان - مناطق نفت خیز جنوب
* گلساران رشت - فولاد مبارکه سپاهان
* صنعت برق هرمزگان - ارژن فارس

مرحله سوم:
* دانشگاه آزاد علی آباد کتول - باشگاه مقاومت
* هیات کاراته استان زنجان - سپاهان نوین
* گلساران رشت - دانشگاه آزاد اسلامی
* صنعت برق هرمزگان - مناطق نفت خیز جنوب
* ارژن فارس - فولاد مبارکه سپاهان

کد مطلب 1020712

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