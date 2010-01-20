نخستین فراخوان مقاله "اسوه های برتر" اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین عبداللهی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی افزود: در عصر بازگشت مجدد انسان به سوی خدا، دین ومعنویت، پژوهش در مسیر آخرین پیامبر الهی و ائمه اطهار (ع)، منادیان انسانیت و عدالت و آزادگی و همبستگی و وحدت معنوی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی اظهار داشت: به همین منظور دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی در نظر دارد به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) نخستین فراخوان مقاله "اسوه های برتر "را برگزار کند.

عبداللهی از تمامی علاقمندان به ویژه اعضاء کانون های فرهنگی و هنری مساجد دعوت می شود در خصوص بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) مقالات خود را در موضوعات ویژه به این دبیر خانه ارسال کنند.

وی گفت: موضوعات مقاله اسوه های برتراز جمله پیامبراکرم(ص) عصر ها و نسل ها، سیره اخلاقی و تربیتی پیامبر (ص) و عدالت اجتماعی، راهبرد های پیامبر(ص) در وحدت اسلامی و نظرات بنیادین پیامبر(ص) درباره مساجد است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی افزود: امربه معروف ونهی از منکر از دیگاه پیامبر(ص)، امام حسن(ع) وپاسداری ارزش ها، الگوی مصرف در سیره پیامبر(ص)، امام حسن مجتبی(ع) واسوه های احسان و تربیت در سیره و سخن امام حسن مجتبی(ع) نیز از دیگر موضوعات این مقاله است.

آخرین مهلت ارسال آثار "15اسفند ماه" به آدرس مشهد میدان صاحب الزمان (عج) 14مجتمع فرهنگی وهنری صاحب الزمان(عج)طبقه دوم دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی است و به 10 نفر از منتخبین جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.