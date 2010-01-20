محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص برنامه مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه 89 اظهارداشت: در همان روز اول که لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شد هیئت رئیسه جلسه ای ترتیب داد اما مقرر شد ما منتظر ارائه بودجه 89 بمانیم و بررسی برنامه را آغاز نکنیم.

وی ادامه داد: در مدتی که از ارائه برنامه به مجلس گذشته است ، هیئت رئیسه برآوردی از نظرات نمایندگان به دست آورده و آن این است که اکثریت مجلس با اولویت در بررسی لایحه بودجه موافق هستند و معتقدند، نمی شود کشور را بدون بودجه اداره کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: معقتدم با توجه به تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم هیچ راهی برای مجلس جز بررسی لایحه بودجه تا پایان سال وجود ندارد.

دهقان گفت: تصویب چند دوازدهم از بودجه نیز به نفع کشور نیست زیرا دولت باید آئین نامه های اجرایی خود را برای یک سال تهیه کند و در صورت تصویب چند دوازدهم دولت نیز دچار مشکل می شود.

نماینده چناران ادامه داد: بررسی لایحه بودجه پیش از رسیدگی به برنامه پنجم نظر اکثریت مجلس و هیئت رئیسه مجلس است اما امکان دارد در مجلس نیز یک نظر خواهی از نمایندگان برای تصمیم در این باره گرفته شود.

دهقان تاکید کرد: پیش بینی می شود بررسی بودجه مقدم بر بررسی برنامه شود و اجرای برنامه چهارم توسعه نیز تا زمان تصویب و ابلاغ برنامه پنجم توسعه تمدید شود. این بهترین راه است، زیرا نمی توانیم بودجه را معطل نگه داریم.