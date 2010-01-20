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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۰

دهقان به مهر خبر داد:

نظرهیئت‌رئیسه‌مجلس درباره بودجه/تمدیدبرنامه چهارم تا تصویب برنامه پنجم

نظرهیئت‌رئیسه‌مجلس درباره بودجه/تمدیدبرنامه چهارم تا تصویب برنامه پنجم

عضو هیئت رئیسه مجلس از نظر این هیئت مبنی بر اولویت بررسی لایحه بودجه 89 کل کشور نسبت به برنامه پنجم توسعه خبر داد و اعلام کرد برنامه چهارم توسه تا زمان تصویب نهایی برنامه پنجم تمدید می شود.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص برنامه مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه 89 اظهارداشت: در همان روز اول که لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شد هیئت رئیسه جلسه ای ترتیب داد اما مقرر شد ما منتظر ارائه بودجه 89 بمانیم و بررسی برنامه را آغاز نکنیم.

وی ادامه داد: در مدتی که از ارائه برنامه به مجلس گذشته است ، هیئت رئیسه برآوردی از نظرات نمایندگان به دست آورده و آن این است که اکثریت مجلس با اولویت در بررسی لایحه بودجه موافق هستند و معتقدند، نمی شود کشور را بدون بودجه اداره کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: معقتدم با توجه به تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم هیچ راهی برای مجلس جز بررسی لایحه بودجه تا پایان سال وجود ندارد.

دهقان گفت: تصویب چند دوازدهم از بودجه نیز به نفع کشور نیست زیرا دولت باید آئین نامه های اجرایی خود را برای یک سال تهیه کند و در صورت تصویب چند دوازدهم دولت نیز دچار مشکل می شود.

نماینده چناران ادامه داد: بررسی لایحه بودجه پیش از رسیدگی به برنامه پنجم نظر اکثریت مجلس و هیئت رئیسه مجلس است اما امکان دارد در مجلس نیز یک نظر خواهی از نمایندگان برای تصمیم در این باره گرفته شود.

دهقان تاکید کرد: پیش بینی می شود بررسی بودجه مقدم بر بررسی برنامه شود و اجرای برنامه چهارم توسعه نیز تا زمان تصویب و ابلاغ برنامه پنجم توسعه تمدید شود. این بهترین راه است، زیرا نمی توانیم بودجه را معطل نگه داریم.

کد مطلب 1020723

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