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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

رشد 27 درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همجوار

سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 27 درصدی صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران از نظر ارزشی به کشورهای همجوار در 9 ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا توفیقی گفت: ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در مدت یاد شده به کشورهای همجوار حدود 7 میلیارد و 124 میلیون و 937 هزار دلار بوده، این در حالی ست که این میزان در مدت مشابه سال قبل 5 میلیارد و 604 میلیون و 439 هزار دلار بوده است.

 

سرپرست معاونت تنظیم روابط و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادرات کالاهای غیرنفتی ایران از نظر وزنی به کشورهای همجوار در 9 ماه نیز 44 درصد رشد کرده است.

 

وی تصریح کرد: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در مدت یاد شده از نظر وزنی به بیش از 13 میلیون تن رسیده، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود 9 میلیون تن بوده است.

 

توفیقی گفت: کشورهای همجوار جمهوری اسلامی ایران شامل آذربایجان، ارمنستان، کویت، افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان و امارات استوی از جمله اقلام صادراتی ایران به کشورهای یاد شده را شامل سیمان ، روغن، پسته، میوه، زعفران، فلفل، کفش و  آدامس عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 1020724

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