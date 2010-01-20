سالی 1.5 میلیون نفر گواهینامه دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مومنی در دومین همایش ایمنی و ترافیک اظهار داشت: کشته و زخمی شدن بیش از 300 هزار نفر در سال یک فاجعه بسیار بزرگ و پرهزینه ای را در کشور رقم می زند.

وی گفت: براساس بررسیها پیش بینی ما این است که طی یک دهه آینده شاهد افزایش تقاضای سفر، ورود خودرو و رانندگان جدید به چرخه حمل و نقل خواهیم بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه افزایش تقاضای سفر در دهه آینده همچنان استمرار می یابد اعلام کرد: این در حالی است که سالانه بیش از یک میلیون خودرو و یک میلیون راننده نیز به چرخه حمل و نقل کشور اضافه می شود.