به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ طرح 800 هزار تنی تولید آهن اسفنجی فردا اول بهمن ماه وارد مدار تولید می شود. واحد نخست احیای مستقیم فولاد خراسان ابتدای هفته جاری نخستین محصول (آهن اسفنجی) را تولید کرد. این کارخانه مراحل راه اندازی آزمایشی را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته است.

میزان سرمایه گذاری این طرح 197 میلیارد تومان است که 65 میلیون یورو آن به صورت ارزی و مابقی (به صورت ریالی) برای ساخت تجهیزات داخلی و امور زیربنایی هزینه شده است.

با بهره برداری از این طرح 800 نفر به صورت مستقیم و 8 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می شوند. برنامه اجرای مدول یک احیای مستقیم فولاد خراسان سال 85 در مجاورت بخش فولاد سازی کارخانه آغاز شد.

وزن تجهیزات به کار رفته در این پروژه بیش از 20 هزار تن است که 13 هزار و 460 تن آن در داخل کشور ساخته شده است. فولاد خراسان دو طرح احیای مستقیم در اختیار دارد که واحد اول آن اکنون آماده افتتاح است.