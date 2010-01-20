تیم پاسارگاد شیراز از لیگ برتر بسکتبال کناره گیری کرد

محمد کاظم جاهد، سرپرست تیم پاسارگاد شیراز ضمن اعلام انصراف این تیم از حضور در ادامه رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به خبرنگار مهر گفت: به خاطر افزایش هر روزه شمار طلبکاران تیم پاسارگاد که همگی هم مربوط به مدیریت قبلی این تیم هستند قادر به ادامه حضور در مسابقات نیستیم.

وی یادآور شد: از زمانیکه با موافقت مدیریت شرکت تراست، تیم از هم پاچیده پاسارگاد به این شرکت واگذار شد به خیلی از مشکلات تیم رسیدگی شد و حتی یک سوم قرارداد بازیکنان و مربیان را هم پرداخت کردیم. با این وجود هنوز به طور رسمی نام تیم به تراست شیراز تغییر نکرده است چون از طرف مدیریت تیم پاسارگاد (علی جعفری) هیچ اقدامی برای انتقال امتیاز تیم انجام شده است. به همین دلیل هنوز حتی در جدول رده‎بندی به نام تیم پاسارگاد شناخته می‎شویم در حالیکه شرکت تراست برای این تیم هزینه می‎کند.

سرپرست تیم بسکتبال پاسارگاد شیراز ادامه داد: با وجود تمام مشکلات و فقط به خاطر ادامه حضور در رقابت‎ها طی چند هفته گذشته به تمام مشکلات تیم و به خصوص در بخش مالی رسیدگی کردیم. 40 تا 50 میلیون تومان صرف همین رسیدگی‎ها شده است اما جدیدا با مشکل دیگری مواجه شدیم که قادر به حل آن نیستیم.

جاهد مواجه شدن با طلبکاران جدید را مشکل جدید تیمش عنوان کرد و گفت: این افراد از طرف مدیریت قبلی تیم پارسارگاد مراجعه کرده و ادعای طلبکاری از این تیم را دارند. ظاهرا آنها پیش از این همکاری‎هایی با تیم پاسارگاد داشته‏اند و قصد دارند تسویه حساب خود برای رسیدن به طلب‌های‌شان را با مدیریت جدید تیم از شرکت تراست است، انجام دهند.

وی تصریح کرد: تا آنجا که در توان داشتیم به مشکلات تیم رسیدگی کردیم اما رسیدگی به این بخش از مشکلات دیگر در توان ما نیست. ضمن اینکه ظاهرا قرار نیست بدهکاری‏هایی که از زمان مدیریت قبلی تیم بوده‎اند، به این راحتی تمام شود. به همین دلیل با موافقت هیئت بسکتبال استان فارس طی نامه‎ای رسمی به فدراسیون انصراف خود را از ادامه حضور در لیگ برتر اعلام کردیم.

کناره‎گیری تیم پاسارگاد شیراز از رقابت‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در حالی انجام شده است که طبق برنامه این تیم باید فردا در هفته هفدهم این مسابقات مقابل دانشگاه آزاد به میدان برود.