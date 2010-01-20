تیم پاسارگاد شیراز از لیگ برتر بسکتبال کناره گیری کرد

محمد کاظم جاهد، سرپرست تیم پاسارگاد شیراز ضمن اعلام انصراف این تیم از حضور در ادامه رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به خبرنگار مهر گفت: به خاطر افزایش هر روزه شمار طلبکاران تیم پاسارگاد که همگی هم مربوط به مدیریت قبلی این تیم هستند قادر به ادامه حضور در مسابقات نیستیم.
وی یادآور شد: از زمانیکه با موافقت مدیریت شرکت تراست، تیم از هم پاچیده پاسارگاد به این شرکت واگذار شد به خیلی از مشکلات تیم رسیدگی شد و حتی یک سوم قرارداد بازیکنان و مربیان را هم پرداخت کردیم. با این وجود هنوز به طور رسمی نام تیم به تراست شیراز تغییر نکرده است چون از طرف مدیریت تیم پاسارگاد (علی جعفری) هیچ اقدامی برای انتقال امتیاز تیم انجام شده است. به همین دلیل هنوز حتی در جدول ردهبندی به نام تیم پاسارگاد شناخته میشویم در حالیکه شرکت تراست برای این تیم هزینه میکند.
سرپرست تیم بسکتبال پاسارگاد شیراز ادامه داد: با وجود تمام مشکلات و فقط به خاطر ادامه حضور در رقابتها طی چند هفته گذشته به تمام مشکلات تیم و به خصوص در بخش مالی رسیدگی کردیم. 40 تا 50 میلیون تومان صرف همین رسیدگیها شده است اما جدیدا با مشکل دیگری مواجه شدیم که قادر به حل آن نیستیم.
جاهد مواجه شدن با طلبکاران جدید را مشکل جدید تیمش عنوان کرد و گفت: این افراد از طرف مدیریت قبلی تیم پارسارگاد مراجعه کرده و ادعای طلبکاری از این تیم را دارند. ظاهرا آنها پیش از این همکاریهایی با تیم پاسارگاد داشتهاند و قصد دارند تسویه حساب خود برای رسیدن به طلبهایشان را با مدیریت جدید تیم از شرکت تراست است، انجام دهند.
وی تصریح کرد: تا آنجا که در توان داشتیم به مشکلات تیم رسیدگی کردیم اما رسیدگی به این بخش از مشکلات دیگر در توان ما نیست. ضمن اینکه ظاهرا قرار نیست بدهکاریهایی که از زمان مدیریت قبلی تیم بودهاند، به این راحتی تمام شود. به همین دلیل با موافقت هیئت بسکتبال استان فارس طی نامهای رسمی به فدراسیون انصراف خود را از ادامه حضور در لیگ برتر اعلام کردیم.
کنارهگیری تیم پاسارگاد شیراز از رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در حالی انجام شده است که طبق برنامه این تیم باید فردا در هفته هفدهم این مسابقات مقابل دانشگاه آزاد به میدان برود.
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