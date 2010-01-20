کاهش 4 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی/ قیمت دلار در بودجه 89

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسته سیاستی - نظارتی سال آینده بانک مرکزی هنوز تکمیل نشده است، اظهار داشت: ما از بانکها ، سازمانهای بازرسی و نهادهای مرتبط خواسته ایم که نظر خود را در این زمینه ارائه کنند.

تعیین نرخ سود براساس تورم

وی نرخ سود تسهیلات بانکی را یکی از مهمترین نکات در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده عنوان کرد و افزود: این نرخ هنوز مشخص نشده است و منتظر هستیم تا ببینیم نرخ تورم تا دو ماه آینده چه مقدار خواهد بود و موضوع هدفمند کردن یارانه ها چگونه اجرا خواهد شد.

افزایس سهم تولید از تسهیلات بانکی

بهمنی با اشاره به اینکه در سالجاری سهم تولید از تسهیلات 35 درصدبوده است، تاکید کرد: قطعا در سال آینده این میزان افزایش خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر نجات کشور را در تولید می بینیم به نحوی که اگر ظرفیتهای تولید به حد کافی پرشود، تورم را کاهش خواهد داد.

وی افزود: نظر ما کنترل نقدینگی است، ضمن اینکه می خواهیم واحدهای تولیدی حفظ شوند. به همین دلیل، ذخائر ارزی را برای این منظور و تکمیل واحدهای نیمه کاره صنعتی و بخش تولید قرارداده ایم.

افزایش قیمتها با اجرای هدفمندی یارانه ها

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه اجرای هدفمندکردن یارانه ها قطعا همراه با افزایش قیمت خواهد بود، گفت:‌ مهم این است که برنامه ریزی ما برای کنترل این جهش قیمت چگونه باشد و سیاستهای پولی بر عهده بانک مرکزی و سیاستهای مالی بر عهده وزارت اقتصاد است.

4 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق وصولی شد

این مقام مسئول بانکی درخصوص مطالبات معوق بانکها نیز گفت: با شفاف سازی، مطالبات معوق هرچند ایراداتی برآن متصور است ولی ملموس نبوده و هم اکنون حدود 40 هزار میلیارد ریال آن وصول شده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی پیش از این آخرین رقم مطالبات معوق بانکی را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

نرخ دلار در بودجه 89

رئیس بانک مرکزی در زمینه نرخ دلار برای سال آینده نیز اظهار داشت: برآورد ما از قیمت ارز قطعا بیش از سالجاری خواهد بود زیرا سال گذشته که نرخ 950 تومان برای دلار در بودجه سال 88 در نظر گرفته شده بود بر مبنای قیمت نفت 5/37 دلار تعیین شده بود. البته همان زمان برخی‌ها معتقد بودند که باید نرخ ارز یکهزار و 500 تومان تعیین شود که با توجه به شرایط سال گذشته نرخ 950 تومان به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت ارز در بازار آزاد حدود هزار تومان خرید و فروش می‌شود، همچنین ما بازار را آزاد گذاشته ایم ولی از آنجائی که برای دلار تقاضایی مانند گذشته متصور نیست و معاملات و واردات و گشایش هایی براساس یورو و ارز اروپایی صورت می گیرد، تقاضای دلار بالا نیست. برهمین اساس، قیمت دلار در بودجه سال آینده بیش از امسال خواهد بود.

مبارزه با پولشویی

وی در ارتباط مباررزه با پولشویی تصریح کرد: هرچند در طی سالیان گذشته در این زمینه موفق نبوده ایم ولی در یکی دو سال گذشته موفقیتهای خوبی حاصل شده واگر هم پنج درصد انحراف داشته باشد نمی توان گفت که موفق نبودیم.

تخلفات برخی موسسات در نرخ سود

رئیس بانک مرکزی افزود: برخی از موسسات مالی واعتباری که نمی خواستند نرخهای بانک مرکزی را رعایت کنند به اسم ائمه اطهار تسهیلات 30 درصدی از مردم دریافت می کردند که در بسته بانک مرکزی تمام این راهها بسته خواهد شد.

بهمنی در زمینه راه اندازی دو بانک جدید نیز بیان داشت: بانکهایی که موافقت اصولی از بانک مرکزی دریافت نکرده باشند نمی توانند راه اندازی شوند. در مورد بانک رفاه کارگران نیز مقرر شد از این پس عنوان بانک رفاه کارگران به طور کامل مطرح شود، در غیر این صورت، تخلف است که برخورد خواهد شد.

وی قیمت سکه را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: قیمت سکه جهانی است و ما به مصلحت نمی دانیم که قیمت طلای خود را پایین تر از قیمت جهانی اعلام کنیم تا به راحتی از کشور خارج شود.

بخشنامه ضمانت خانوادگی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ضمانت خانوادگی تسهیلات گیرندگان گفت: انتقادهایی که در این زمینه انجام شود مورد بررسی قرار می‌گیرد اما باید توجه داشته باشید که اگر شرکتی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کند و فرزند تسهیلات‌گیرنده عضوی از هیئت‌مدیره آن شرکت هست آیا نباید در این رابطه تضمین بدهد مگر او بر تصمیمات آن شرکت حق امضا ندارد؟

وی افزود: البته ما مشغول بررسی مشکلات پیش آمده در این زمینه هستیم و تعصبی هم نداریم که آنچه تصویب کردیم آیه آسمانی است.