چگونه در فضا آشپزی کنیم/ انتشار کتاب آشپزی ویژه فضانوردان!

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در نوع خود اولین به شمار می رود ترکیبی از اطلاعات رژیمهای غذایی ناسا، مواد تشکیل دهنده غذاهای فضایی و غذاهای مورد علاقه فضانوردان است که توسط بورلند گردآوری شده است. چالز بورلند نویسنده این کتاب محقق امور تغذیه بازنشسته سازمان ناسا بوده است.

وی در زمینه فناوری غذا در سازمان ناسا از سالها تجربه برخوردار است و سعی کرده است تا در کتابش دستور غذاها را به درست ترین شیوه ارائه کند.

این کتاب از بخشهای ویژه ای درباره برنامه غذاهای فضایی روسی برخوردار است و نشان می دهد چگونه می توان غذای مورد نیاز در یک ماموریت فضایی را تهیه کرد. در عین حال اطلاعات جالب توجهی می توان در این کتاب یافت از جمله اینکه چرا نان ذرت مکزیکی در برنامه غذایی فضانوردان جایگزین نان گندم شده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در این کتاب آمده است: نان از ذرات ریزی تشکیل شده است که در خلاء باعث آلودگی هوا شده و وارد ریه فضانوردان می شود. در عین حال دلیل ارجحیت شیر خشک به شیر مایع سنگین تر بودن شیر طبیعی و فاسد شدن زودهنگام آن عنوان شده است.