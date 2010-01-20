تعیین سرنوشت شالیت در تل آویو و آنکارا / تبادل اسرا نهایی می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد این تحرکات چندجانبه در نهایت به انجام توافقنامه تبادل اسرا منجر شود، توافقنامه ای که اخیرا انجام آن با مخالفتهای رژیم صهیونیستی در پرده ابهام قرار گرفته است.

هیئت رژیم صهیونیستی در ترکیه

منابع خبری در فلسطین اشغالی در این باره اعلام کردند: یکی از معاونان وزاری کابینه نتانیاهو (حزب لیکود) ریاست هیئت رژیم صهیونیستی را که به ترکیه سفر کرده است، بر عهده دارد.

این هیئت در نظر دارد با "شیخ عدنان ویکتور" که از شخصیتهای برجسته دینی در ترکیه است دیدار داشته باشد. گفته می شود این شخصیت دینی دارای روابط خوبی با برخی از رهبران حماس است.

همچنین هیئت رژیم صهیونیستی در این دیدار نامه ای را از سوی والدین "گلعاد شالیت" (نظامی صهیونیست دستگیر شده توسط حماس) همراه دارند که در آن بر استفاده این شخصیت دینی از ارتباطات خود با حماس برای آزادی فرزندشان تاکید شده است.

سفر مقامهای مصری به تل آویو

از سوی دیگر، هیئتی بلندپایه از مصر طی روزهای آتی برای پیگیری مسئله تبادل اسرا به تل آویو سفر می کند. بر این اساس، این هیئت در نظر دارد موانعی را که اخیرا رژیم اسرائیل در راه انجام توافقنامه تبادل اسرا نهاده است، بر طرف کنند.

بنابراین گزارش، اصلی ترین مانع در برابر انجام نهایی توافقنامه تبادل اسرا، مخالفت رژیم صهیونیستی با آزادی اسرای برجسته فلسطینی است.

"مروان برغوثی" از رهبران برجسته فتح، "احمد سعدات" از مقامهای برجسته جبهه خلق برای آزادی فلسطین و "حسن یوسف" از رهبران اصلی جنبش حماس از جمله کسانی هستند که رژیم صهیونسیتی با آزادی آنها مخالف است.

در همین راستا، برخی منابع با تاکید بر مذاکرات اخیر میان مصر و حماس در مسئله تبادل اسرا، می گویند : قاهره در نظر دارد به عنوان آخرین پیشنهاد به رژیم صهیونیستی، برنامه دو مرحله ای برای انجام تبادل اسرا طراحی شود.

بر این اساس، در مرحله نخست 525 اسیر فلسطینی در ازای تحویل شالیت به مصر، مبادله شده و در مرحله دوم با تحویل مابقی اسرای فلسطینی، شالیت از سوی مصر به تل آویو تحویل داده می شود.

مذاکرات تبادل اسرا در سالهای اخیر و پس از اسارت سرباز ارتش رژیم صهیونیستی در غزه توسط حماس در ژوئن 2006، همچنان بدون نتیجه تداوم پیدا کرده است.