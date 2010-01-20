یازدهمین آموزشگاه نگهبان محله موسسات حفاظتی و مراقبتی کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح یازدهمین مرکز آموزش نگهبان محله با تاکید بر اینکه نگهبانان محل نقش تاثیرگذار در ایجاد امنیت محلات و نواحی دارند، گفت: ارتقاء ظرفیت ناجا، اقدامات مضاعف جهت پیشگیری از جرم، ارائه خدمات مراقبتی و انتظامی بیشتر، جلب مشارکت مردم در ایجاد امنیت عمومی و استفاده از ظرفیت غیردولتی از جمله اهداف به کارگیری نگهبانان محلات درسطح کشور است.

سرهنگ ‌ ناصر سیفیان با بیان اینکه تاکنون 11 مرکز آموزش نگهبان محل در کشور فعال شده است، افزود: ‌پنج آموزشگاه دیگر نیز تاپایان امسال و در بقیه استانها نیز سال آینده راه اندازی خواهد شد.

سرهنگ سیفیان افزود: انجام بخشی از فعالیتهای حفاظتی و مراقبتی ناجا از سال 83 بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور به بخش خصوصی واگذار شد.



رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باتاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه همواره موثرتر، مفیدتر و کم هزینه تر از اقدامات پس از وقوع حوادث و جرایم است، یادآور شد: نگهبانان محلات پلهای ارتباطی بین محل خدمت و کلانتری محله هستند.

سرهنگ سیفیان افزود:‌ با راه اندازی مراکز آموزش نگهبان محله نگهبانان به کار گرفته شده در موسسات حفاظتی و مراقبتی به مدت 10 روز 38 ساعت آموزش نظری و 26 ساعت آموزش عملی را طی می کنند.

وی گفت: آشنایی با قوانین حقوق شهروندی، نحوه برخورد و صحبت کردن با مردم، نحوه برخورد با افراد مضنون، گزارش نویسی و توصیف مشاهدات در بخش آموزش های نظری و نحوه امداد و نجات جهت کمک به مجروحین و مصدومین حوادث قبل از رسیدن نیروهای اورژانس، اطفای حریق، ورزشهای رزمی و راههای دفاع شخصی از آموزش های دیگر ارائه شده در این مراکز است.

همچنین معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: استان زنجان یکی از استانهای امن کشور محسوب می شود و این امر تنها در سایه تعامل عالی مردم این استان با نیروی انتظامی و تدین آنها رقم خورده است.

سرهنگ عبدالرضا احمدخانی افزود: امنیت موجود در این استان حاصل تلاشهای مضاعف و هوشیاری مردم درجهت پیشگیری از وقوع جرائم و نشات گرفته از ویژگی دینداری و ولایتمداری مردم و گستره وسیع نیروی انتظامی در سراسر این استان است.

وی بابیان اینکه فرهنگ سازی لازم جهت واگذاری بخشی از وظایف خدماتی ناجا به بخش خصوصی در این استان انجام شده است، ادامه داد:‌ دو موسسه حفاظتی و مراقبتی "سپهر ساعد" و "ایمن گستران امین" با به کارگیری یک هزار نفر نیرو در حال حاضر در این استان فعال است و سومین موسسه نیز با عنوان "‌ایمن گستر اشراق" به زودی فعالیت خود را در این استان آغاز خواهد کرد.