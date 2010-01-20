به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این جشنواره معتبر روز 29 ژانویه با نمایش مستند "زندگی غیر عادی و عادی خوزه گونزالس "محصول کشور میزبان آغاز میشود و با نمایش فیلم "مصائب سنت تونی"ساخته ویکو اونوپو فیلمساز اهل استونی در روز 7 فوریه به پایان میرسد.
بیش از 450 فیلم از 78 کشور در 21 بخش مختلف این جشنواره 9 روزه به نمایش درمیآید. تمرکز جشنواره امسال روی سه موضوع سینمای آفریقا، سینمای هند خارج از مناسبات بالیوود و تولیدات مشترک است.
به موازات برنامههای نمایش فیلم کارگاههای آموزشی با حضور فیلمسازان معتبر اروپایی چون گوران پاسکالیه ویچ ، سالی پاتر ، کلر دنی وجسیکا هاوزنر برگزار میشود. در بخش مسابقه فیلم های شمال اروپا فیلمهایی چون "برادری" ساخته نیکولو دوناتو و "آر"ساخته توبیاس لیندستروم از دانمارک،"آخرین کابوی ایستاده"ساخته زیدا برگوث از فنلاند ،"خوش قلب" ساخته داگور کاری محصول ایسلند،"فرشته" ساخته مارگارت اولین و "اوپردو"به کارگردانی سارا جانسن از نروژ و "سبه"ساخته بابک نجفی از سوئد.
در بخش مسابقه بینالمللی فیلمهای اول نیز هشت فیلم از جمله "مرد مجرد" ساخته تام فورد، "هر کس دیگر" مارن آده و "میتواند داخل پوست نفوذ کند" استر روتس برای دریافت جایزه اینگمار برگمن رقابت میکنند.
همزمان بازار فیلم شمال اروپا با حضور 200 پخشکننده از سراسر اروپا از چهار تا هفت فوریه در شهر گوته بورگ برگزار میشود.
جمعه نهم بهمنماه سی و سومین دوره جشنواره بینالمللی گوته بورگ سوئد آغاز به کار میکند.
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