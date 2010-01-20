نحوه تاثیرگذاری معدل داوطلبان در کنکورهای فراگیر دانشگاه پیام نور

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرط معدل در پذیرش دانشجوی فراگیر گفت: 80 درصد پذیرش برای ورود به دوره کارشناسی ارشد مربوط به نمرات آزمونها و 20 درصد مربوط به معدل کارشناسی است. برای دوره کاردانی به کارشناسی نیز معدل دوره کاردانی با ضریب 15 درصد محاسبه می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و کارشناسی فراگیر به تفکیک هر رشته محل ظرفیت تعیین کرده است.

وی اظهار داشت: از این رو ظرفیت هر رشته محل در دوره کارشناسی فراگیر 30 تا 35 نفر، در دوره کارشناسی ارشد فراگیر 10 تا 20 نفر، در دوره کاردانی فراگیر 30 تا 40 نفر در نظر گرفته شده است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور به مهر گفت: بر اساس این آمار ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی افزایش، در دوره کارشناسی ارشد کاهش و در دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

در کنکور کاردانی به کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور 11 هزار و 428 نفر و در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 102 هزار و 986 نفر ثبت نام کرده اند. همچنین در کنکور کارشناسی فراگیر نیز 121 هزار و 6 نفر موفق به ثبت نام شدند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور26 دی ماه و ثبت نام در کنکورهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 24 دی ماه پایان پذیرفت.