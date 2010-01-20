سایت جنبش فتح کلیه مطالب منافقین را حذف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت صدای فلسطین چندی پیش اقدام به انتشار مطالب سرکرده گروهک تروریستی منافقین کرده بود که در پی آن جمهوری اسلامی ایران کاردار فلسطین در تهران را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده بود.

در اطلاعیه اخیر پایگاه اطلاع رسانی جنبش فتح که در صدر اخبار این پایگاه قرار دارد، آمده است که صدای فلسطین با حذف کلیه اخبارگروهک مجاهدین خلق اعلام می کند ، هیچ همکاری خبری با این سازمان نخواهد داشت.

اسامه اشتیوی مدیرکل مرکز اطلاع رسانی جنبش فتح در این باره تاکید کرده است: سایت فتح کلیه اخبار گروه مجاهدین خلق را حذف کرده چرا که فتح بنا ندارد از این پس با منافقین همکاری خبری داشته باشد.

وی اضافه کرد: اکنون سایت جنبش فتح و گروه فنی آن در تلاشند تا کلیه اخبار منافقین که از این سایت در گوگل و یاهو مشاهده می‌شود حذف شوند و ما امیدواریم که حذف اخبار منافقین ظرف 24 ساعت آینده خاتمه یابد.

وی خاطرنشان کرده است: در حال حاضر کلیه اخبار مجموعه منافقین از سایت جنبش فتح حذف شده است و این تصمیم در پی انتشار مطالب سرکرده منافقین اتخاذ شده است.

اشتیوی تاکید کرده است که جنبش فتح با ایران روابط برادرانه دارد و فتح اجازه نخواهد داد کوچکترین خللی به روابط با ایران وارد شود و یا اهانتی به مسئولان جمهوری اسلامی در سایت آن صورت بگیرد.

به گفته مدیرکل اطلاع رسانی جنبش فتح تصمیم اخیر به کلیه مجموعه های حکومت خودگردان و محمودعباس رئیس این تشکیلات اعلام شده است.