"آغاز روشنایی آیینه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حاوی ترکیببند عاشورایی در 15 بند است که در آن هر بند با عنوانی خاص و با استقلال معنایی اما در پیوند با کل اثر سروده شدهاست.
کتاب " آغاز روشنایی آیینه" همچنین شامل چند مقاله از نویسندگانی چون بهاءالدین خرمشاهی، محمد یزدانپرست، مرتضی امیری اسفندقه، حمیدرضا شکارسری و سید صدرالدین قوام شهیدی راجع به سرودههای گرمارودی است.
شاعر در پیشگفتار کتاب با اشاره بر ضرورت روحیه حماسی اشعار عاشورایی عنوان میکند که وی سعی کرده تا این مهم را دراشعارش لحاظ کند و نوشتهاست: بزرگترین لطمهای که بر شعر مراثی و سوگ سرودههای آلالله در طی قرون وارد آمدهاست از سوی عدهای بوده که بیآنکه خود از روحیه حماسی برخوردار باشند درباره آل الله سرودهاند. محتشم اگر روحیه حماسی ندارد -که ندارد ـ در سرودن سوگنامه با زبان و بیانی چنان فخیم به سوک نشسته است که قصور او را از تصویر وجوه حماسی قیام کربلا جبران میکند.
در بند هفتم این ترکیببند درباره حضرت قاسمبن حسن(ع) میخوانیم: آن چهره برفروخته، ماه تمام بود/ نورسته بود لیک چو گل سرخفام بود/ همچون بنفشه طبری ترد و تازه بود/ چون میوههای نورس ناچیده خام بود/ قدش کمی زقامت شمشیر بیشتر/ گویی چو ذوالفقار علی در نیام بود...
کتاب "آغاز روشنایی آیینه" با شمارگان 2500 نسخه در 124 صفحه و به قیمت 2200 تومان منتشر شدهاست.
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