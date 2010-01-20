تشریح صحیح خط دشمن وظیفه خواص است/ افراطیون درحوادث نقش داشتند

احمد توکلی نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه خواص مواضع خود را در برابر دشمن شفاف بیان کنند، گفت: اگر خواص جامعه که علاوه بر قدرت تحلیل وقایع، اطلاعاتی بیش از اطلاعات عموم جامعه دارند، به وظیفه خود در خصوص روشنگری و پس زدن غبارها در حوادث پس از انتخابات عمل می کردند، حتی امکان نجات کسانی که باعث فتنه شدند نیز فراهم می شد.

وی در توضیح اظهارات خود گفت : با اطلاعات غلط ادعا می شد که تقلب بزرگی صورت گرفته ، به گونه ای که این اطلاعات غلط در کنار این باور صحیح مردم که تقلب امر منفوری است ، تصویری از انتخابات و نتایج آن را برای عده ای از مردم فراهم می کرد که با تصویر قانونی و رسمی که معتمدان جامعه بر آن اصرار داشتند در تعارض قرار بود، در نتیجه حرکتهای خیابانی و حوادث تلخ پس از آن رخ داد لذا وظیفه خواص این بود که خط دشمن را توضیح دهند و اجازه ندهند که این ادعای غلط ، نظام را زیر سئوال ببرد.

توکلی ادامه داد: بویژه این وظیفه زمانی جدی تر می شود که حرکت از سوی دشمنان قسم خورده ملت با جدیت تقویت می شد در نتیجه فتنه ای پیدا شده که در آن بسیاری به اشتباه می افتند.

نماینده مردم تهران همچنین گفت: اما باید خداوند را شکر کرد که مردم خیلی زود متوجه شدند و فتنه تا اندازه ای فروکش کرد .

وی با بیان اینکه هنوز آثار فتنه وجود دارد، تصریح کرد: نقش افراطیون دو طرف نباید نادیده گرفته شود و ما باید خودمان را هم ملامت کنیم که به خوبی برای نشاندن غبار و دفاع از حق و قانون اقدام نکردیم.

توکلی گفت : هر چند که بازگشت کسانی که سبب فتنه شدند همه زیانها را جبران نمی کند ولی باز هم راه بسته نیست و بهتر است این افراد به دامان ملت بازگردند و اگر راهی را برای احقاق حق دنبال می کنند بدانند جز در چارچوب قانون نباید عمل کنند و از سوی دیگر دولت و ملت هم نباید هیچ موضعی را خارج از قانون دنبال کنند.