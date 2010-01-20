بزرگترین پروژه آبشیرین کن روستایی کشور در قشم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیجان صادقپور ظهر چهارشنبه در نشست شوراى ادارى شهرستان قشم افزود: این پروژه با ظرفیت 19هزار متر مکعب بعنوان بزرگترین پروژه آبشیرینکن روستایى کشور، آب 58 روستاى جزیره قشم را تامین خواهد کرد.

وى همچنین با اشاره به طرح بزرگ آبرسانى روستاهاى جزیره قشم با استفاده از خط انتقال آب از بندرعباس به قشم، گفت: این طرح نیز در راستاى اهداف دولت عدالت محور و با هدف خدمت به مردم روستاهاى جزیره قشم از بندرعباس و از طریق کف دریا تا جزیره قشم، در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایى استان هرمزگان بیان کرد: قشم تنها شهرستان ایران است که نه تنها روستاهاى آن بلکه شهرهاى آن نیز فاقد نعمت شبکه آب آشامیدنى، است.

وى گفت: شرایط توپوگرافى منطقه به گونه اى است که اجراى خط انتقال آب از بندرعباس به جزیره قشم با ظرفیت تولید 500 لیتر آب بر ثانیه براى مردم روستاهاى جزیره قشم، امکانپذیر است.

صادقپور از این طرح به عنوان بزرگترین و شاخص ترین طرح آبرسانى روستایى در استان هرمزگان نام برد و تصریح کرد: تا کنون 211 کیلومتر خط انتقال آب از ابتداى ورود آب به جزیره تا انتهاى جزیره در روستاى باسعیدو با لوله هایى به قطر100 تا 600 میلى متر شامل لوله هاى آربست سیمانى کلاس D-C و لوله هاى GRP اجرا، شده است.

وى ادامه داد: احداث مخازن به حجم هفت هزار و 500 متر مکعب و احداث پمپاژ به مقدار270 متر مربع نیز با 98 درصد پیشرفت فیزیکى بعنوان بخش دیگرى از این پروژه مهم و با کیفیت بسیار بالا و با کمترین میزان هدر رفت است که به اتمام رسیده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایى استان هرمزگان از سال 1379 تا 1387، چهار دستگاه آبشیرینکن اسمز معکوس با ظرفیت 840 متر مکعب در شبانه روز در چهار منطقه لافت، طبل، کاروان و سوزا در جزیره قشم راه اندازى شده بود و در سال جارى نیز با سرمایه گذارى بخش خصوصى یکدستگاه آبشیرینکن دیگر با ظرفیت 650 متر مکعب در شبانه روز در روستاى کاروان، راه اندازى شد.

وى اظهار امیدوارى کرد با 162 میلیارد ریال اعتبار دیگر، شبکه هاى داخلى توزیع آب بخش شهاب جزیره قشم نیز تکمیل و عملیات آبرسانى به کل روستاهاى جزیره قشم بصورت پایدار، آغاز شود.