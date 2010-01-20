کروکودیلها و پرندگان دستگاه تنفسی مشابهی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه یوتاه با بررسی فسیلهای یک خزنده حشره خوار در ابعاد متوسط که حدود 246 میلیون سال قبل زندگی می کرده و جد مشترک کروکودیلها و پرندگان بوده است کشف کردند که این جانور ماقبل تاریخ از اولین نمونه دستگاه تنفسی تک جهتی برخوردار بوده است.

در پستانداران امروزی، هوا از دو راه و از طریق نایها به ریه ها می رسند و از ریه ها اکسیژن برای تولید انرژی به بافتها می رود.

این درحالی است که در ریه پرندگان هوای تنفس شده تنها در یک جهت حرکت کرده و به ساختارهای لوله ای شکلی به نام "پارا نای" می رسد و در آنجا تبادل گازی انجام می شود. علاوه بر ریه ها، کیسه هایی نیز در دستگاه تنفسی پرندگان وجود دارند که همانند یک آکاردئون هوا را پر و خالی می کنند و به پرندگان اجازه می دهند که در زمان پرواز وزن خود را سبک کرده و اکسیژن کافی را تولید کنند.

تمساحها کیسه هوا ندارند اما اکنون این دانشمندان نشان دادند که حتی در ریه این حیوانات نیز همانند پرندگان هوا تنها در یک جهت واحد جریان می یابد.

این محققان در ریه شش تمساح آمریکایی یک دستگاه ویژه را برای اندازه گیری سرعت و جهت جریان هوا وارد کردند.

سپس در آزمایش دیگری، هوا را به داخل و خارج ریه های چهار تمساح مرده پمپاژ کردند و سرانجام داخل ریه های یک تمساح مرده دیگر آب همراه با ماده فلورسانت را وارد و حرکات تک جهتی جریان آن را ثبت کردند.

براساس گزارش ساینس، نتایج این تحقیقات نشان می دهد تک جهتی بودن جریان هوا در ریه در بین کروکودیلها، سوسمارها، دایناسورها و پرندگان وجود دارد که این می تواند به دلیل وجود یک جد مشترک برای این حیوانات باشد.

در حقیقت به دلیل این نوع تنفس، جد مشترک این پرندگان و خزندگان قادر به ادامه حیات در مدت انقراضی که در 251 میلیون سال قبل به نام "مرگ بزرگ" رخ داده نبوده است.

در آن دوره که اطلاعات کمی از آن در اختیار است سقوط یک شهاب سنگ و یا یک فعالیت شدید آتشفشانی موجب شد که اتمسفر زمین به شدت گرم شود و سطح اکسیژن آن تنها به 12 درصد برسد. این کمبود اکسیژن موجب مرگ 70 درصد از گونه های ساکن خشکی و 96 درصد از گونه های دریایی شد.