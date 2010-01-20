اولین موزه تاریخ آموزش و پرورش استان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این موزه گفت: ساختمان های قدیمی کرمانشاه با معماری و نماهای بسیار جذاب و دیدنی گواه این است که چهره ها و بزرگان بسیاری در عرصه های مختلف داشته است زیرا شکل یک بنا نشان از هویت صاحبان آن دارد.

وی با اشاره به حضور چهره های فرهنگی و ادبی بسیار در آموزش و پرورش استان گفت: سازمان آموزش و پرورش انسان های بزرگی را در خود جای داده است و این افراد می تواند برای آیندگان درس و افتخار باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت احداث موزه آموزش و پرورش استان گفت: با راه اندازی این موزه ما از گذشتگان و خاطرات آنها یاد می کنیم اما مهمتر از همه با این اقدام به آیندگان آموزش خواهیم داد که از ما یاد کنند.

وی با بیان اینکه آثار به نمایش درآمده در این موزه نشان می دهد که در گذشته فعالیتهای بزرگی با امکانات کم انجام شده، گفت: گذشتگان از شما خواهند پرسید شما که در قرن 21 قرار دارید چه کارهایی انجام داده اید.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس نیز در این مراسم گفت: اسناد در بسیاری از موارد خود گویای همه چیزهایی است که باید گفته شود.

سید جواد زمانی با اشاره به جایگاه علم و علم اندوزی در دنیای امروز گفت: هر ملتی که می خواهد در جهان سر پا بماند باید به علم گرایش پیدا کند.

در ادامه جلسه جلال امینی رئیس آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز گفت: یکی از آرزوهای دیرینه آموزش و پرورش تحقق پیدا کرد و تاریخ پر فراز و نشیب، ممتاز و درخشان مردم کرمانشاه می طلبید در دبیرستان کزازی که یکی از قدیمی ترین دبیرستان های استان است، این آثار قدیمی را جمع آوری کنیم تا اهل تحقیق و فن بتوانند از این آثار استفاده کنند.

وی افزود: چهره هایی از فرهنگیان در قسمت شهدا این موزه وجود دارد که در راه نظام و میهن ایثارگری و خون خود را به این مملکت اهدا کرده اند.

امینی اظهار داشت: این گام اول است و باید مردم استان کمک کنند و آثار قدیمی خود را به آموزش و پرورش اهدا کنند تا بتوانیم در این موزه از آن استفاد ه کنیم که حتی یک عکس و سند گاهی اوقات خود می تواند راهگشا باشد.

در افتتاح موزه آموزش و پرورش کرمانشاه در دبیرستان کزازی این شهر جمعی از معلمان، خیرین و بازنشستگان فرهنگی استان نیز حضور داشتند.

بیرستان کزازی نخستین دبیرستان شهر کرمانشاه است که در سال 1299 هجری شمسی در کنار مسجد جامع فعلی کرمانشاه توسط مرحوم سید حسین کزازی بنا شد.