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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

اختصاصی مهر/

ایران به اجلاس استانبول دعوت شد/ بررسی سطح هیئت ایرانی

ایران به اجلاس استانبول دعوت شد/ بررسی سطح هیئت ایرانی

یک منبع مطلع از دعوت از ایران برای حضور در اجلاس استانبول خبر داد و گفت: ایران در حال بررسی سطح حضور در این اجلاس است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس استانبول با حضور کشورهای همسایه افغانستان و قدرت های بزرگ روز 26 ژانویه یعنی سه شنبه آینده برگزار می شود.

یک منبع مطلع در این باره به خبرنگار مهر گفت: ایران در حال بررسی این دعوت است و در سطحی در اجلاس شرکت می کند که بیشترین بهره برداری از آن صورت بگیرد.

نشست استانبول با هدف بررسی مشکلات افغانستان به دعوت ترکیه برگزار می شود و از ایران نیز برای حضور در آن دعوت شده است.

قرار است بعد از برگزاری نشست استانبول ، نشست لندن درمورد بحران افغانستان برگزار شود.

میلیبند وزیر خارجه انگلیس نیز از ایران برای شرکت در اجلاس لندن دعوت کرده بود که هنوز پاسخی از طرف ایران به این دعوت داده نشده است.

روز شنبه هفته جاری نشست وزرای خارجه ایران، افغانستان و پاکستان در اسلام آباد برگزار شده بود.

کد مطلب 1020767

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