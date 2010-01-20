به گزارش خبرنگار مهر از اسوشیتد پرس دو استودیوی سونی پیکچرز و مارول تهیهکنندگان فیلمهای "مرد عنکبوتی" سهشنبه اعلام کردند که مارک وب که چندی پیش کمدی رمانتیک موفق "500 روز تابستانی" را بر پرده سینماها داشت را جایگزین سم ریمی کارگردان قسمتهای قبلی فیلم کردهاند که هفته گذشته از این پروژه کنار کشید.
چهارمین قسمت فیلم "مرد عنکبوتی" در سال 2012 به نمایش عمومی در خواهد آمد و قرار است به دوران نوجوانی این شخصیت بپردازد. وب درباره برگزیده شدنش برای کارگردانی قسمت چهارم گفت: نمیخواهم پا جای پای سم ریمی بگذارم .اما مایلم به داستان مرد عنکبوتی ابعاد و زوایای تازهای ببخشم.
مارک وب پیش از ورود به مناسبات کارگردانی سینما، در زمینه ساخت کلیپهای ویدئویی مشغول بود و از جمله آثار موفقش در این زمینه میتوان به کلیپ ترانه "21 اسلحه" کار گروه گرین دی اشاره کرد.
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