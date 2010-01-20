به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجید شایسته (سرپرست فدراسیون تنیس) و دیگر مسئولان این فدراسیون با نمایندگان هیئت‎های تنیس سراسر کشور به بهانه بررسی عملکرد سالیانه آنها و رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات برگزار شد و به همین بهانه، به جز نمایندگان استان‎ها از دیگر افراد خواسته شد تا محل جلسه را ترک کنند، حتی کاندیداها و اهالی تنیس که آمده بودند ببینند چه کسی رئیس آینده خواهد شد.

بی بی صدیقه حسنی یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون تنیس بود که نسبت به این امر اعتراض داشت. وی که خارج از سالن محل برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون تنیس با خبرنگار مهر صحبت می‎کرد، گفت: ساعت 7:25 صبح امروز بود که به صورت تلفنی به من اعلام کردند مجمع لغو شده است. با این وجود به محل برگزاری مجمع آمدم تا ببینم جریان از چه قرار بوده است.

وی که خود جزو آن دسته از کاندیداهایی بود که صلاحیتش برای حضور در مجمع انتخابات فدراسیون تنیس تایید شده بود، تصریح کرد: اینکه صلاحیت برخی کاندیداها هنوز تایید نشده بهانه است. مگر برای این کار زمان نداشتند که دو ساعت قبل از آغاز مجمع خبر از لغو آن می‎دهند. واقعیت این است که وقتی دیدند شرایط زیاد مناسب نیست و حتی خیلی از نمایندگان استانی موافق ریاست خزایی هستند و احتمال دارد نیروی مورد نظر آنها رای نیاورد، مجمع را لغو کردند.

خانم حسنی با تاکید بر اینکه لغو مجامعی به این مهمی در ایران خیلی راحت انجام می‎شود، ادامه داد: علاوه بر من کاندیداهای دیگری مانند عباس خزایی و مهرشاد پورسعید هم برای حضور در مجمع آمده بودند اما جالب است که به صورت غیر مستقیم از همه ما خواستند تا محل جلسه را ترک کنیم آنهم به بهانه بررسی عملکرد هیئت‌ها.

امیر برقعی (مربی تنیس) یکی دیگر از کسانی بود که در محل مجمع حاضر شده بود اما بنا به درخواست مسئولان فدراسیون مجبور به ترک سالن شده بود.

وی که اخیرا در دوره مربیگری اسپانیا شرکت کرده است، به خبرنگار مهر گفت: براساس تقسیم بندی فدراسیون تنیس در حال حاضر من بالاترین درجه مربیگری را در ایران دارم. همین چند هفته پیش و بعد از اینکه از اسپانیا بازگشتم در سایت فدراسیون تنیس مطلبی در مورد من و اینکه جزو 10 مربی برتر آسیا هستم منتشر شده بود. با این حال نماینده مربیان حاضر در مجمع فردی دیگر بود.

برقعی تصریح کرد: این موضوع و حتی اینکه به جای علی کاتبی که از هر نظر بهترین داور ایران است فرد دیگری نماینده داوران در مجمع انتخاباتی بود یک طرف، اینکه از من و خیلی‎های دیگر می‏خواهند جلسه را ترک کنیم یک طرف دیگر. به ما گفتند این جلسه‎ای است خصوصی میان اعضای مجمع!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون تنیس که قرار بود صبح امروز برگزار شود، لغو شد. این در حالی است که تمام اعضای مجمع که به عنوان نمایندگان هیئت‏های استانی به تهران آمده بودند و حتی برخی از کاندیداها برای برگزاری مجمع در محل سالن همایش‏های آکادمی ملی المپیک حاضر شده بودند.

بعد از لغو مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس از خبرنگاران هم خواسته شد تا محل برگزاری نشست را ترک کنند.