«فراز و فرود صفویان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فراز و فرود صفویان» شامل یک مقدمه و پنج فصل و نتیجه است. در فصل یکم با عنوان شاهنشاهی صفویان (مراحل اساسی فرمانروایی صفویان)، چشم انداز تاریخ سلسله صفویان مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل کوشش شده تا نگاهی گذرا به مسایل اساسی و مراحل اصلی تاریخ صفویان انداخته شود.

نام فصل دوم گرایشهای اندیشه است. یکی از مناقشه‌انگیزترین مباحث در دوره صفویه، موضوع مشروعیت نظام سیاسی بود. صفویان سلطنت خویش را بر اساس شیعه اثنی عشری بنا کردند. از آنجا که در تاریخ ایران این نخستین باری بود که تشیع اثنی عشری به صورتی جدی مبنای مشروعیت یک نظام سیاسی قرار می گرفت، بر سر این موضوع مناظره های جدی در میان علما صورت بست. در این فصل، جریان های عمده اندیشه ای در ایران عهد صفوی به کوتاهی بررسی شده‌اند.

در فصل سوم به نام صفویان، علم و فرهنگ، فضای علمی و فرهنگی و تجلیات تمدنی این دوره بررسی شده است. دوره صفویه در تاریخ ایران از این دیدگاه اهمیتی ویژه دارد.

فصل چهارم، ایران و جهان است. این فصل به موضوع روابط اقتصادی و سیاسی ایران با خارج از آن پرداخته است. این موضوع در دو بخش بررسی شده است. در بخش نخست روابط ایران با همسایگان و در بخش دوم روابط ایران با اروپا بررسی شده است.

عنوان فصل پنجم، جامعه و اقتصاد است. در این فصل شرایط اجتماعی و جامعه عصر صفوی بررسی شده است. موضوعاتی مانند ترکیب اقتصادی و اجتماعی، گروه های اجتماعی، انواع عمده تولید و در پیوند با همین مباحث، حرکت ها یا جنبش های این دوره از این مباحث هستند.

در پشت جلد کتاب می خوانیم: « در پژوهشهای تاریخی معمولاً دلبستگی‌های مورخان، بررسی تحولات سیاسی در ایران بوده است. البته این نوع بررسی‌ها در چارچوبه نظم زمانی و توالی تاریخی سودمند هستند؛ اما نمی‌توانند تصویری جامع از تحولات و تغییرات اجتماعی جامعه ایرانی عرضه کنند.

پژوهش‌های صفویه‌شناسی به معنای جدید آن در ایران پس از قاجار رفته رفته آغاز شد. تاریخ ایران در دوران صفویان، یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخی این مرز و بوم بوده است که سرشار از فراز و نشیب و تغییرات و تحولات چشمگیر است. گنجاندن همه این دوران طولانی در کتابی نه چندان پر حجم مانند گنجاندن دریا در کوزه است.»

کتاب «فراز و فرود صفویان» در 215 صفحه و با قیمت 3000 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.