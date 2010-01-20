حکیم با سلیمان و بری درباره روابط لبنان-عراق رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات عراق، سید عمار حکیم روز سه شنبه با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.



در این دیدار که در کاخ بعبدا برگزار شد، حکیم و سلیمان با بحث و تبادل نظر درباره روابط عراق و لبنان بر ضرورت تقویت آن در تمام زمینه ها تاکید کردند.



در این دیدار، روند سیاسی عراق و به ویژه انتخابات پارلمانی هفتم مارس(شانزدهم اسفند) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



سید عمار حکیم که در راس هیئتی از مسئولان مجلس اعلای اسلامی عراق در لبنان به سر می برد، همچنین با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور نیز دیدار کرد.



در این دیدار، طرفین روابط حسنه عراق و لبنان و راههای تقویت آن برای مقابله با چالشهای پیش رو را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



در این دیدار، اوضاع سیاسی عراق پس از سرنگونی رژیم صدامی در سال 2003 بررسی شد و طرفین بر ضرورت استفاده از تجربه لبنان در این زمینه تاکید کردند.



حکیم پیش از این با سعدالحریری نخست وزیر لبنان دیدار کرده بود.



رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق روز دوشنبه 28 دی در چارچوب تکمیل سفرهای عربی خود با هدف دیدار با رهبران لبنان وارد بیروت شد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق پیش از این به کشورهای سوریه، قطر، اردن، بحرین و ترکیه سفر کرده بود

سید عمار حکیم، در پی درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم رئیس فقید مجلس اعلای اسلامی عراق در ماه رمضان، به جانشینی وی انتخاب شد.

شورای مرکزی مجلس اعلای اسلامی عراق سه شنبه 10 شهریور، سید عمار حکیم را به عنوان جانشین مرحوم سید عبدالعزیز حکیم انتخاب کرد.