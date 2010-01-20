به گزارش خبرگزاری مهر، روان‌شناسی سیاسی، علمی میان‌رشته‌ای و مرکب از سیاست و روان‌شناسی است. شخصیت‌شناسی سیاسی موضوع محوری آن است. شناخت دنیای درونی انسان سیاسی و نیز نحوه تعامل آن با دنیای خارجی و اجتماعی اعم از خودی یا غیرخودی در کانون توجه است.

در کتاب حاضر قصد آن است که با ارائه پیشینه‌ای از مفاهیم، اصول و نظریه‌های روان‌شناختی برای دانش‌پژوهان رشته‌های علوم سیاسی و مدیریت دولتی، آنان را برای فهم رفتار سیاسی از منظر روان‌شناسی سیاسی آماده کرد و در واقع به ادغام رشته‌های روان‌شناسی و علم سیاست در قالب تدوین این کتاب پرداخت.

علاوه بر موارد یاد شده شما در این کتاب به پاسخ مسائلی که ریشه در دو علم مذکور دارند در فحوای فصول مختلف این کتاب خواهید رسید، که برخی از این مسائل را ذکر می‌کنیم: دلیل رفتار سیاسی توجیه ناپذیر از سوی سیاستمداران چیست؟ چرا دولتها، گروهها و افراد گاهی دست به کارهایی می‌زنند که هضم آن دشوار است و به بروز خسارتهای جبران ناپذیر و عظیمی می‌انجامد؟ جنگها، قتل‌عامها و نسل‌کشیهای نژادپرستانه، آلودگیهای جنسی، مالی و قدرت‌ طلبی‌های نامعقول و به آتش کشیدن قیصریه‌ها به خاطر یک دستمال چرا روی می‌دهد؟ نگرشهای سیاسی چگونه ساخته و پرداخته می‌شود؟ و سؤالهای دیگر.

این کتاب مشتمل بر پنج فصل است: در فصل اول به کلیات روان‌شناسی‌ سیاسی از جمله تاریخچه، تعریف و اصول روانشناسی سیاسی پرداخته شده است. فصل دوم به نظریه‌های مختلف در رابطه با روان‌شناسی و ارتباط آن با سیاست و نقل آرا‌ء روان‌شناسان بزرگی چون فروید، آدلر، هورنای، یونگ و دیگران در این زمینه پرداخته است.

در فصل سوم به‌ بررسی ایدئولوژیها، رژیمهای سیاسی و روان‌شناسی سیاسی چون، روان‌شناسی سیاسی فاشیسم و روان‌شناسی سیاسی دموکراسی پرداخته شده است.

فصل چهارم درباره نگرش سیاسی (توجهات سیاسی)، ویژگیها و ابعاد نگرش سیاسی وتکوین آن است.

در فصل پایانی مسائل و موضوعات روان‌شناسی سیاسی معرفی می‌شود که هریک از آنها می‌تواند موضوع پژوهشی مستقل باشد.

کتاب مزبور برای دانشجویان رشته‌های مدیریت دولتی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس"روانشناسی سیاسی" به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

این کتاب در 376 صفحه و مبلغ 39500 ریال در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.