هدف دشمنان از جنگ نرم لطمه به اعتقادات مذهبی است

به‌گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد در جمع بانوان فرهیخته استان تهران، با تأکید بر اهمیت و ضرورت ساماندهی بانوان مبلغه و مداح افزود: وظیفه داریم با شناخت ترفندها و روشهایی که دشمن در جنگ نرم به کار گرفته و طراحی کرده، با آنان مقابله کنیم.

وی در ادامه خطاب به بانوان فرهیخته تصریح کرد: آن دسته از خواهران توانمند که در زمینه‌های مختلف اثرگذارهستند، باید در جبهه فرهنگی اسلام و در مقابل معارضین تلاش کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: نقش تأثیرگذار بانوان فرهیخته در مقابله با جنگ نرم، بر کسی پوشیده نیست.

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران نیز با اشاره به نقش تربیتی زنان در جامعه بیان داشت: از آنجا که نیمی از جمعیت جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند، حرکت در راستای متدین نگاه‌داشتن این تشکل عظیم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، متضمن نگاه واقع بینانه و برنامه‌ریزی‌ است.