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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

برای شرکت در مسابقات گوانجو؛

نفرات برتر تکواندو بانوان منطقه دو کشور اعلام شد

نفرات برتر تکواندو بانوان منطقه دو کشور اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رقابتهای انتخابی تکواندو بانوان منطقه دو کشور جهت اعزام به مسابقات گوانجو، با معرفی نفرات برتر در سالن ورزشی شهید محبوب مشهد مقدس پایان یافت.

ناهید جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این مسابقات 57 تکواندو‌کار از استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و گلستان و سمنان طی دو روز در دو رده جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

نائب رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی در خصوص نفرات برتر این مسابقات اظهار داشت: در پایان این‌ رقابت‌ها و در وزن 46‌- کیلوگرم صدیق جعفری از چناران‌، 49- کیلوگرم سمانه باغبان از مشهد و 53‌- کیلوگرم اعظم کچویی از تهران موفق شدند بر‌ سکوی‌ نخست بایستند.

جهاندار تصریح کرد: همچنین راضیه نویدی، حوریه ترکمنی و سیما زارعی هر سه از مشهد موفق شدند به ترتیب در وزن‌های 59- کیلوگرم‌،‌ 62- کیلوگرم و 67‌- کیلوگرم به مقام نخست دست پیدا کنند، زلیخا نسایی و الهام مقدمی دو تکواندو‌کار مشهد نیز به ترتیب در وزن‌های 73- کیلوگرم و 73+ کیلوگرم به عنوان اولی دست یافتند.

نائب رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نفرات اول تا چهارم هر وزن ‌پنج منطقه برای حضور در مسابقه‌های نهایی انتخابی‌ که در تهران‌ برگزار می‌شود، حضور پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 1020801

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