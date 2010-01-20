نفرات برتر تکواندو بانوان منطقه دو کشور اعلام شد

ناهید جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این مسابقات 57 تکواندو‌کار از استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و گلستان و سمنان طی دو روز در دو رده جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

نائب رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی در خصوص نفرات برتر این مسابقات اظهار داشت: در پایان این‌ رقابت‌ها و در وزن 46‌- کیلوگرم صدیق جعفری از چناران‌، 49- کیلوگرم سمانه باغبان از مشهد و 53‌- کیلوگرم اعظم کچویی از تهران موفق شدند بر‌ سکوی‌ نخست بایستند.

جهاندار تصریح کرد: همچنین راضیه نویدی، حوریه ترکمنی و سیما زارعی هر سه از مشهد موفق شدند به ترتیب در وزن‌های 59- کیلوگرم‌،‌ 62- کیلوگرم و 67‌- کیلوگرم به مقام نخست دست پیدا کنند، زلیخا نسایی و الهام مقدمی دو تکواندو‌کار مشهد نیز به ترتیب در وزن‌های 73- کیلوگرم و 73+ کیلوگرم به عنوان اولی دست یافتند.

نائب رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نفرات اول تا چهارم هر وزن ‌پنج منطقه برای حضور در مسابقه‌های نهایی انتخابی‌ که در تهران‌ برگزار می‌شود، حضور پیدا خواهند کرد.