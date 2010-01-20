هفت نشست تخصصی در نمایشگاه نفت خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سمینار معرفی مواد شیمیایی حفاری ساخت داخل، آشنایی با عملیات حفاری چاههای نفت و گاز و مهار فوران چاه شماره 104 مارون از جمله این سمینار است.
همچنین قرار است دانشگاه شیراز در مدت برپایی نمایشگاه دو سمینار جداگانه در ارتباط با مسائل نفت و گاز برگزار کند.
در این نمایشگاه یک میزگرد تخصصی نیز با حضور مدیران شرکتهای خصوصی و سازندگان تجهیزات صنعت نفت و مدیران و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پیرامون بررسی راهکارهای توسعه ساخت داخل برگزار میشود.
نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و با تلاش شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان از سوم تا پنجم بهمن ماه در اهواز برگزار میشود.
تاکنون بیش از 130 شرکت از سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت کشور برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کردهاند.
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