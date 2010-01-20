مسابقات بین المللی بوکس و تکواندو در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی ملا احمدی ظهر شنبه در چهارمین جلسه هماهنگی کمیته های گرامیداشت دهه فجر آذربایجان غربی افزود: این رقابت ها با حضور کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان، ارمنستان، عراق و ترکیه به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه از بهره برداری هفت طرح ورزشی در ایام دهه فجر خبر داد و اظهارداشت: این طرح ها که در شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد، سلماس اجرا می شوند، شامل سالنهای ورزشی مخصوص بانوان، سالن وزنه برداری و فضای ورزشی روباز است.

ملاحمدی اعتبار اجرایی این طرح ها را 15 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: همچنین در کنار این طرح ها کلنگ ساخت استادیوم پنج هزار نفری شهرستان بوکان نیز در این ایام به زمین زده می شود.

وی گفت: اعتبار اولیه این طرح نیز 75 میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: همچنین همایش بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روز نهم بهمن ماه راس ساعت 9 و 33 دقیقه همزمان با ساعت ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی در شش شهر از شهرستانهای استان شامل ارومیه، خوی، مهاباد، بوکان، میاندوآب و پیرانشهر برگزار می شود.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی تجلیل از پیشکسوتان، داوران و خیرین در عرصه ورزش را از دیگر برنامه های اداره کل تربیت بدنی استان ذکر کرد و افزود: از 31 نفر از این افراد طی همایشی تجلیل می شود.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اعلام برنامه های دهه فجرآذربایجان غربی بر اساس نیاز و اولویت بندی اجرا می شود، خاطرنشان کرد: این ستاد امسال با 26 کمیته تخصصی در راستای تبیین اهداف انقلاب و امام خمینی (ره) و تبیین جایگاه ولایت فقیه برنامه های متنوعی را در بخش های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اجرا می کند.

حجت الاسلام عبدالرحیم نیساری یادآور شد: توجه به کیفیت برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر ضروری ترین اقدام در اجرای این برنامه ها است.

وی همچنین بر جلوگیری از اسراف و هزینه های زاید در اجرای برنامه های گرامیداشت دهه فجر تاکید کرد و گفت: همچنین باید به دلیل تقارن دهه آخر ماه صفر با دهه مبارک فجر، در برنامه های این ایام شان مقدسات و اعتقادات معنوی حفظ شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی به عملکرد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: کمیته های روستایی و عشایری، اطلاع رسانی و ارتباطات و کمیته فضاسازی و همچنین ستادهای شهرستان های چالدران، سردشت و مهاباد به ترتیب به عنوان کمیته ها و ستادهای فعال استان در سال گذشته انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه در رابطه با هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های اجرایی ستاد دهه فجر در استان بحث و تبادل نظر شد.

همچنین برخی از روسای کمیته های این ستاد اقدام به تشریح برنامه های تدارک دیده و برگزاری در ایام دهه مبارک فجر کردند.