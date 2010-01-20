"زر باران" بارتلمی به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای است از 9 داستان کوتاه بارتلمی که با ترجمه احسان لامع مننتشر شده است.

زر باران، ظهور کاپیتالیسم، سلطان جاز، دومیه، تهدید کولبی، خانم مندایبل و من، رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت، خنگ و عزیمت عناوین این داستان‌ها را تشکیل می‌دهند. دومیه طولانی‌ترین و سلطان جاز کوتاهترین داستان‌های این کتاب‌اند.

مترجم با توجه به فضای داستان‌های بارتلمی و با هدف تسهیل ورود خواننده به آثار این مجموعه، در ابتدای کتاب مقدمه‌ای درباره ادبیات مدرن و پست مدرن نوشته است.

این کتاب در قالب مجموعه داستان‌های کوتاه آمریکایی انتشارات نگاه منتشر شده است.

کتاب 111 صفحه‌ای "زر باران" در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 2500 تومان به تازگی روانه کتابفروشی‌ها شده است.