"زر باران" بارتلمی به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعهای است از 9 داستان کوتاه بارتلمی که با ترجمه احسان لامع مننتشر شده است.
زر باران، ظهور کاپیتالیسم، سلطان جاز، دومیه، تهدید کولبی، خانم مندایبل و من، رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت، خنگ و عزیمت عناوین این داستانها را تشکیل میدهند. دومیه طولانیترین و سلطان جاز کوتاهترین داستانهای این کتاباند.
مترجم با توجه به فضای داستانهای بارتلمی و با هدف تسهیل ورود خواننده به آثار این مجموعه، در ابتدای کتاب مقدمهای درباره ادبیات مدرن و پست مدرن نوشته است.
این کتاب در قالب مجموعه داستانهای کوتاه آمریکایی انتشارات نگاه منتشر شده است.
کتاب 111 صفحهای "زر باران" در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 2500 تومان به تازگی روانه کتابفروشیها شده است.
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