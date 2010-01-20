  1. هنر
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

"زر باران" بارتلمی به ایران رسید

"زر باران" بارتلمی به ایران رسید

مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه دونالد بارتلمی نویسنده معاصر آمریکایی در ایران چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای است از 9 داستان کوتاه بارتلمی  که با ترجمه احسان لامع مننتشر شده است.

زر باران، ظهور کاپیتالیسم، سلطان جاز، دومیه، تهدید کولبی، خانم مندایبل و من، رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت، خنگ و عزیمت عناوین این داستان‌ها را تشکیل می‌دهند. دومیه طولانی‌ترین و سلطان جاز کوتاهترین داستان‌های این کتاب‌اند.

مترجم با توجه به فضای داستان‌های بارتلمی و با هدف تسهیل ورود خواننده به آثار این مجموعه، در ابتدای کتاب مقدمه‌ای درباره ادبیات مدرن و پست مدرن نوشته است.

این کتاب در قالب مجموعه داستان‌های کوتاه آمریکایی انتشارات نگاه منتشر شده است.

کتاب  111 صفحه‌ای "زر باران" در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 2500 تومان به تازگی روانه کتابفروشی‌ها شده است.

کد مطلب 1020809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها