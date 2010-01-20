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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

در گیلان؛

سه میلیارد ریال اعتبار بهزیستی از صندوق مهر رضا (ع) جذب شد

سه میلیارد ریال اعتبار بهزیستی از صندوق مهر رضا (ع) جذب شد

رشت - خبر گزاری مهر: معاون اشتغال و کارآفرینی بهزیستی گیلان گفت: امسال شش میلیارد ریال به بهزیستی استان گیلان از طریق صندوق مهر رضا (ع) اختصاص یافته که تاکنون سه میلیارد ریال از این تسهیلات جذب شده است.

علی کرمدوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مبلغ توسط مددجویان و معلولان برای اشتغالزایی دریافت شده است، افزود: از اقشار تحت پوشش بهزیستی 68 نفر از این طریق مشغول به کار شده اند و طی یک دوره زمانی و در صورت موفقیت در شغل ایجاد شده بازتوان و از شمول حمایتهای مستمر بهزیستی خارج می شوند.

وی اظهار امیدواری کرد که  تا پایان سال جاری، مجموع شش میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته به منظور معرفی مدد جویان جهت دریافت وام و تسهیلات، جذب خواهد شد و در مجموع افزون بر 120 نفر اشتغالزایی صورت می گیرد.

معاون بهزیستی گیلان ادامه داد: وام صندوق مهر رضا (ع) برای اقشار تحت حمایت بهزیستی از مبلغ 20 میلیون تا 100 میلیون ریال به هر فرد معرفی شده که برای اشتغالزایی در زمینه مغازه داری، دامداری، کشاورزی، خیاطی و سایر مشاغل است.
کد مطلب 1020814

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