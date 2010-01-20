سه میلیارد ریال اعتبار بهزیستی از صندوق مهر رضا (ع) جذب شد

علی کرمدوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مبلغ توسط مددجویان و معلولان برای اشتغالزایی دریافت شده است، افزود: از اقشار تحت پوشش بهزیستی 68 نفر از این طریق مشغول به کار شده اند و طی یک دوره زمانی و در صورت موفقیت در شغل ایجاد شده بازتوان و از شمول حمایتهای مستمر بهزیستی خارج می شوند.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری، مجموع شش میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته به منظور معرفی مدد جویان جهت دریافت وام و تسهیلات، جذب خواهد شد و در مجموع افزون بر 120 نفر اشتغالزایی صورت می گیرد.

معاون بهزیستی گیلان ادامه داد: وام صندوق مهر رضا (ع) برای اقشار تحت حمایت بهزیستی از مبلغ 20 میلیون تا 100 میلیون ریال به هر فرد معرفی شده که برای اشتغالزایی در زمینه مغازه داری، دامداری، کشاورزی، خیاطی و سایر مشاغل است.