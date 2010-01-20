تنها 700 تن مرکبات گیلان به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می شود

ایرج بنیادی درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه صنایع تبدیلی مرکبات در استان گیلان به صورت کامل وجود ندارد، افزود: برای بهبود وضعیت صادرات باید صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول در استان ایجاد شود.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی مرکبات باعث رونق بخش کشاورزی، افزایش اشتغالزایی و همچنین توسعه صادرات غیر نقتی می شود که این امر می تواند کمک زیادی به درآمد باغداران کند.

معاون جهاد کشاورزی گیلان افزود: گیلان یکی از قطبهای مهم تولید مرکبات در ایران است که راه اندازی صنایع جانبی در استان نقش موثری در صادرات فرآورده های مرکبات دارد.

وی عنوان کرد: براساس آمارها سالانه 120 هزار تن انواع مرکبات در گیلان برداشت می شود که از این نظر گیلان پنجمین استان ایران است.

وی یاد آور شد: سالانه فقط یک چهارم مرکبات تولید باغداران گیلان در استان مصرف می شود و بقیه به سایر استانهای ایران روانه می شود.