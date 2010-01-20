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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

تنها 700 تن مرکبات گیلان به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می شود

تنها 700 تن مرکبات گیلان به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می شود

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از صادرات تنها 700 تن مرکبات این استان به کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد.

ایرج بنیادی درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه صنایع تبدیلی مرکبات در استان گیلان به صورت کامل وجود ندارد، افزود: برای بهبود وضعیت صادرات باید صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول در استان ایجاد شود.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی مرکبات باعث رونق بخش کشاورزی، افزایش اشتغالزایی و همچنین توسعه صادرات غیر نقتی می شود که این امر می تواند کمک زیادی به درآمد باغداران کند.

معاون جهاد کشاورزی گیلان افزود: گیلان یکی از قطبهای مهم تولید مرکبات در ایران است که راه اندازی صنایع جانبی در استان نقش موثری در صادرات فرآورده های مرکبات دارد.

وی عنوان کرد: براساس آمارها سالانه 120 هزار تن انواع مرکبات در گیلان برداشت می شود که از این نظر گیلان پنجمین استان ایران است.

وی یاد آور شد: سالانه فقط یک چهارم مرکبات تولید باغداران گیلان در استان مصرف می شود و بقیه به سایر استانهای ایران روانه می شود.

کد مطلب 1020815

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