حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص گران شدن شیر رایانهای گفت: از روز پنجشنبه شیر یارانهای با 500 ریال افزایش قیمت در قم توزیع میشود.
وی با اشاره به این که در حال حاضر کارخانههای شیر در قم با کمتر از یک سوم ظرفیت خود کار میکنند، تصریح کرد: برای حل مشکل دامداران این افزایش قیمت صورت میگیرد.
جمشیدیها با اشاره افزایش روزانه 26 تن شیر یارانهای به سهمیه استان قم بیان داشت: پیش از این، روزانه 150 تن شیر یارانهای در قم توزیع میشد که با احتساب این مسئله روزانه 176تن شیر یارانهای در اختیار شهروندان قمی قرار میگیرد.
وی بیان کرد: این افزایش میزان توزیع، علاوه بر آن که تا حدودی مشکل دامداران و کارخانههای شیر استان را رفع میکند به حل مشکل مردم و تشکیل صفهای طولانی برای دریافت شیر یارانهای نیز کمک میکند.
رئیس سازمان بازرگانی استان قم خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته با تلاشهای سازمان بازرگانی استان، 76 تن شیر یارانهای به سهمیه مصوب استان که حدود 100 تن در روز بوده افزوده شده است.
وی گفت: در حال حاضر به لحاظ میزان توزیع شیر یارانهای نسبت به جمعیت، استان قم پس از تهران در رتبه کشور قرار دارد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی قم از گران شدن شیر یارانهای در قم خبر داد.
حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص گران شدن شیر رایانهای گفت: از روز پنجشنبه شیر یارانهای با 500 ریال افزایش قیمت در قم توزیع میشود.
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