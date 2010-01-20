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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

پیکر دادستان خوی تشییع شد

پیکر دادستان خوی تشییع شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور معاون اول رئیس قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی پیکر مرحوم ولی حاج قلی زاده دادستان شهرستان خوی تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، پیکر مرحوم حاجی قلیزاده که دوشنبه شب هفته جاری توسط عناصر ضد انقلاب به شهادت رسیده بود صبح چهارشنبه در میان حزن و اندوه مردم و مسئولان از مقابل دادگستری خوی تشییع و با برگزاری آیین ویژه ‌ای در محوطه امامزاده سید بهلول این شهر به خاک سپرده شد.

در این مراسم که مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی حضور داشتند مردم خوی با سر دادن شعارهای مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، ضمن ابراز همدردی با کارکنان و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی و خانواده این شهید، دستگیری و مجازات عوامل این ترور را خواستار و این اقدام ناجوانمردانه را محکوم کردند.

امروز در خوی به مناسبت شهادت ولی حاج قلی زاده عزای عمومی اعلام شد و بازار خوی یکپارچه تعطیل بود.

کد مطلب 1020831

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