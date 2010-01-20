میان فلسفه با کودکان و فلسفه برای کودکان باید تمایز قائل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم پورحسن رئیس گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سخنرانی خود در نشست امروز چهارشنبه 30 دی که در این پژوهشگاه برگزار شد اظهار داشت: در قالب سه مسئله فلسفه برای کودک را تبیین کرده تا سوء تفاهم ها و باورهایی که درباره فلسفه برای کودکان در ایران وجود دارد را اصلاح کند.

وی افزود: ابتدا باید به بررسی چیستی فلسفه برای کودکان بپردازیم. پس از آن به پیشینه فلسفه برای کودکان و سپس نسبت ما با فلسفه برای کودکان بررسی شود.

پورحسن یادآور شد: فارغ از تعاریفی که برای دانشهای مضاف صورت گرفته و عمده اینها هم با فلسفه شکل گرفته معنای فلسفه از بین می رود اما درست برخلاف این امر در کشور تصور می شود فلسفه وقتی مضاف واقع می شود به معنای "Ology" یا "شناسی" است و باید ذهن خود را از فلسفه بودن پاک کنیم از این رو فلسفه برای کودک به معنای فلسفه گفتن برای کودکان نیست.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم تعریف دقیقتری برای فلسفه برای کودکان ارائه دهیم باید به هشت عنصر مهم توجه کنیم. عنصر اول منطق مکالمه است. عنصر دوم هدایت به سمت فکرورزی و سومین عنصر را می توان خلاقیت دانست.

دکتر پورحسن همچنین یادآور شد: برنامه فلسفه برای کودک تعلیم و تربیت و اخلاق نیست و آن را نمی توان تفکر دانست چرا که ما در تمام این موارد دارای پارادایم هایی هستیم و می خواهیم آنها را در این برنامه اعمال کنیم البته می توان آنها را از طریق منطق گفتگو در معرض ربط بگذاریم اما اینکه آنها را از پیش مسلم بدانیم و به دانشجو بدهیم همان مفهوم فلسفه با کودک است.

وی تأکید کرد که خود به تمایز میان فلسفه با کودک و فلسفه برای کودک قائل است. بنابراین برنامه فلسفه برای کودکان هدایت به سوی فکرورزی به صورت دقیق و روشن است.

رئیس گروه فلسفه برای کودکان در ادامه بحث خود به گرفتن خلاقیت از کودک در نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش از کودک می خواهد که مطالب را حفظ کند. نکته چهارم جمعی بودن فعالیتها است که در نظام آموزش و پرورش وجود ندارد. حتی در فلسفه هم فعالیت جمعی وجود ندارد. فعالیت جمعی به معنای احترام به کلام دیگری است، پریدن میان حرف دیگری یکی از نشانه های عدم داشتن روحیه فعالیتهای جمعی است.

وی خردمندی و معقولیت، قدرت تشخیص و داوری ، ارتباط صحیح با دیگری، انس گرفتن با دلیل آوردن از دیگر عناصری دانست که باید آنها را در این برنامه اعمال کرد.

دکتر پورحسن همچنین در رابطه با سومین مسئله مورد اشاره خود با عنوان نسبت ما با فلسفه اظهار داشت: به رغم تمام کارهایی که صورت گرفته هنوز نسبتی با فلسفه برای کودکان نداریم اگر بتوانیم کاری انجام دهیم که نظام آموزش و پرورش این را مورد بررسی قرار دهند گام مهم و بزرگی انجام داده ایم.