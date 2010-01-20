نمایشگاه تخصصی صنایع دستی چوب و حصیر در اهواز آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این نمایشگاه هر استان صنایع دستی خود را در سه غرفه به صورت رایگان در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده است.

همچنین در این نمایشگاه صنایع دستی چوب و حصیر کشور و صنایع دستی استان خوزستان به صورت زنده و تولیدی به نمایش گذاشته خواهد شد.

حصیر بافی یا بافت بوریا یکی از قدیمی ترین صنایع دستی و شاید کهنه ترین ‏آنهاست، نمونه های به دست آمده در بین النهرین و آفریقا گواه آن است که ‏حصیر بافی و سبد بافی منشا نه فقط نساجی، بلکه سفالگری یا کوزه ‏گری نیز بوده و اسناد و مدارکی در دست است که نشان می دهد نخستین ‏زیراندازهای بشری از نی و گیاهانی که در باتلاقهای سفلای بین النهرین ‏می روئید، تهیه شده و اولین سرپناه ها پس از زندگی در غارها به کمک ‏حصیر و نی پدیده آمده است.

مواد اولیه مورد مصرف حصیربافان نقاط مختلف ایران به نسبت تنوع محیط ‏جغرافیایی کشور مختلف و بیشتر عبارت است از برگ درخت خرما (پیش)، ‏برگ درخت خرمای وحشی نر (برگ)، برگ درخت خرمای وحشی ماده (داز)، ‏ساقه های نی باتلاقی مناطق گرمسیری خوزستان، ساقه های نی ‏باتلاقی مناطق سردسیر اطراف دریاچه زریوار نزدیک شهر مریوان، ساقه ‏های نی باتلاقی مردابهای انزلی (لی یا لیغ) ساقه های گندم در استانهای زنجان و آذربایجان، ساقه های نی خودروی اطراف رودخانه های استان ‏فارس (مور)، ساقه های نی باتلاقی اطراف دریاچه هامون در نزدیکی زابل ‏ترکه بید در استانهای تهران و مازندران و روستاهای مراغه و همچنین ساقه های نی ‏خود روی اطراف جویهای آب (نی باغی) را تشکیل می دهند.

