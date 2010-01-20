وقوع جرائم خشن در استان سمنان 20 درصد کاهش یافت ‌

سردار قاسم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: وقوع جرائم خشن در 9 ماه سال جاری 29 مورد اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به اینکه وقوع قتل در 9 ماه امسال نسبت به سال قبل 36 درصد کاهش داشته است، گفت: امسال وقوع سرقت به عنف در استان سمنان نسبت به سال قبل 33 درصد کاهش یافته‌است.

فرمانده انتظامی استان سمنان بیان کرد: میزان سرقت به عنف در سال جاری در استان سمنان 16 مورد اعلام شده است و میزان آدم ربایی در استان سمنان نیز نسبت به سال مشابه سال قبل 20 درصد کاهش یافته است.

نصری با اشاره به اینکه امسال میزان زورگیری نیز در استان سمنان نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است، گفت: امسال هفت درصد کاهش تلفات انسانی در جاده‌ها و دو درصد کاهش تصادفات داشته‌ایم.

به گفته وی، کاهش آمار تصادفات و تلفات انسانی ناشی از آن، خود نشان‌دهنده افزایش فرهنگ مردم در زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: امسال تعداد تلفات جاده‌ای درون‌ شهری در استان سمنان که به فوت منجر شد، 47 مورد و تعداد افراد فوتی برون ‌شهری در اثر تصادفات جاده‌ای 279 مورد گزارش شده است.

سردار نصری یاد آور شد: در سال گذشته تعداد افراد فوتی در اثر تصادفات جاده‌ای درون ‌شهری 36 مورد و تعداد افراد فوتی برون‌ شهری 315 مورد اعلام شده است.