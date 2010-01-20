افزایش زیرساختهای جنوب شهر/ توسعه شمال شهر متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در مراسم بهره برداری از 180 عنوان پروژه عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه یک با بیان این مطلب خطاب به مسئولان شهرداری این منطقه گفت: یکی از توقعات ما در شهرداری انجام کارها با سه ویژگی سرعت، دقت و صحت است. ضمن اینکه هیچوقت هیچیک از آنها را فدای دیگری نمی کنیم و از هیچکس هم نمی پذیریم که به خاطر رعایت یکی از این اصول دیگری را نادیده بگیرد زیرا همه آنها در کنار هم موضوعیت دارند.

وی با بیان اینکه هر چه انسان در زندگی از دست بدهد قابل جبران است جز زمان افزود: همان طور که دقت و سرعت در کارها مهم است صحت و سلامت کار نیز اهمیت ویژه ای دارد.

قالیباف خاطرنشان کرد: در منطقه یک به خاطر حساسیت و ویژگی ای که وجود دارد گاهی روابط خارج از سیستم بیشتر از مجراهای قانونی اثرگذار است و من این را خوب می دانم اما این توقع را دارم که این منطقه با تمام تلا شهایش توجه به این سه عنصر را با حساسیت دنبال کند و همانطور که چندی پیش نیز با ادبیات دیگری به این موضوع اشاره کردم از این پس نیز با حساسیت بیشتر آن را دنبال می کنم و امیدوارم شاهد خمات صادقانه به مردم این منطقه باشیم.

وی با اشاره به اینکه منطقه یک از گذشته تا کنون جزو مناطقی بوده که بیشترین نقش را در حوزه درآمدی شهرداری داشته است گفت: در این منطقه بارگذاریهای بیش از اندازه و ظرفیت وجود داشته و همین موضوع کیفیت زندگی را در منطقه پایین آورده و مشکلات جدی را در موضوعات ترافیکی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست ایجاد کرده است.

شهردار تهران تصریح کرد: در طرح تفضیلی که به تصویب رسید و تا پیش از پایان سال ابلاغ می شود یکی از تصمیمات شهرداری که برای اولین بار در چند دهه گذشته گرفته شد این است که در منطقه یک بارگذاریها کاهش یابد و بیش از این در این منطقه جذب جمعیت صورت نگیرد.

وی ادامه داد: در مناطقی در جنوب شهر هم گاهی تراکم جمعیت 3 برابر این منطقه است اما آنجا به دلایل سرزمینی و زمین امکان توزیع جمعیتی وجود دارد در صورتی که منطقه یک دیگر چنین فرصتی ندارد و انصاف نیست که بیش از این مشکلات به شهروندان این منطقه تحمیل شود.

قالیباف تصریح کرد: سیاست قطعی ما این است که روند ساخت و ساز، بارگذاری و جذب جمعیت دراین منطقه رو به کاهش رود و با این روند سرویس دهی بهتری به شهروندان انجام شود.

وی با اشاره به دو قطبی بودن شمال و جنوب و شرق و غرب تهران افزود: هر منصفی که به تهران نگاه کند می بیند که شمال شهر برخوردارتر از جنوب شهر و غرب تهران هم برخوردارتر از شرق تهران است و من به همین دلیل این تفکر که باید تهران را از شهری دو قطبی خارج کنیم درست می دانم و هرگز از آن کوتاه نمی آیم و حتما به جنوب شهر توجه بیشتری نسبت به شمال شهر داریم که از لحاظ عقلی، منطقی و عدالت نیز همینطور است.

شهردار تهران افزود: با این وجود درست نیست که به گونه ای مدیریت کنیم که برای رسیدگی به منطقه محروم رشد منطقه برخوردار را متوقف کنیم و از همین رو روند رشد را در شمال شهر متوقف نمی کنیم که رشد متوسط سالهای گذشته و شاخصهای 4 سال پیش مناطق 1 تا 7 نشان می دهد که حداقل از سال 84 به بعد هر سال این رشد منطقی وجود داشته است اما این رشد در مناطق جنوبی با شتاب و سرعت بیشتری انجام می شود.

قالیباف ادامه داد: اگر نتوانم فاصله شمال جنوب را کاهش دهم نمی گذارم این فاصله ها بیشتر شود هرچند به نظر من کمتر نیز شده است.

وی افزود: روزی که به شهرداری آمدم درآمد شهرداری 1000 میلیارد تومان بود و ما پول نفت یا مالیات نیز نداشتیم و باید خودمان هم درآمد ایجاد می کردیم و هم آن را خرج می کردیم اما با این درآمد در جنوب شهر سال گذشته زمین قلعه مرغی را با 500 میلیارد تومان که 50 درصد کل درآمد شهرداری در سال 84 بود خریدیم و حتما با این کار شاهد تحول بزرگی در جنوب شهر خواهیم بود که حق هم همین است و سعی داریم با این اقدامات توسعه زیرساختها را در جنوب شهر افزایش دهیم.

شهردار پایتخت خاطرنشان کرد : گاهی در جوادیه در هر هکتار بالغ بر 700 نفر زندگی می کنند اما این اصل وجود دارد که توجه به جنوب شهر توسعه شمال شهر را متوقف نمی کند چرا که در همین منطقه یک حدود 12 نقطه وجود دارد که از همه لحاظ محروم هستند و مردم با حداقل درآمد زندگی می کنند که باید همان نگاه جنوب شهر را به آنها هم داشته باشیم و از آنجا که این افراد در کنار یک فضای برخوردار زندگی می کنند آثار مخرب روحی روانی آنها از مناطق دیگر بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه بدون همراهی و مشارکت مردم امکان اداره شهر وجود ندارد گفت: مردم تهران کمتر دیده اند که من در سخنرانیهایم مشکلات و استرس را به آنها وارد کنم و معتقدم به عنوان مدیر شهر باید مشکلات را در درون خود نگه داشته و حل شده به مردم تحویل دهم اما مردم باید توجه کنند که مدیریت کلانشهری مثل تهران که در زیرساختها زخمهای کهنه بسیار طولانی دارد بسیار مشکل است و خدماتی روی سطح تهران به مردم داده می شود با وجود آنکه زیرساختهای لازم آن وجود ندارد.

قالیباف با اشاره به اینکه 7 هزار تن زباله در تهران در سه نوبت جمع آوری می شود گفت: با این حال تهران جزو شهرهای تمیز دنیاست اما با این فرهنگ تولید زباله کمر مدیریت شهری می شکند و حجم بالایی از امکانات، مدیریت، زمان و امکانات بیت المال صرف می شود.

قالیباف با بیان اینکه شما مردم ما را در این مسند قرار دادید افزود: باور داریم که وظیفه ماست که برای بالا بردن آگاهی شهروندان تلاش کنیم و آنها را نسبت به حقوقشان آشنا سازیم و تا زمانی که مردم به این مسایل آشنا نباشند نمی توانند آن را مطالبه کنند و با این کار مردم خواهند دانست که مسئولیت و وظیفه ای هم دارند و از مجموعه رسانه ها، نخبگان و صاحبنظران می خواهیم که در این راه ما را یاری دهند تا معضلات تهران حل شود.

به گفته وی تهران با وجود مشکلات فراوان ظرفیتهای استثنایی هم دارد که اگر این ارتباط منطقی بین مردم و مدیربت ایجاد شود کیفیت زندگی شهروندان بالاتر می رود و می توان از ظرفیتهای نهفته شهر بیشتراستفاده کرد.