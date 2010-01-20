159 هزار نفر ساعت در ندامتگاه های خوزستان آموزش مهارت داده شد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این آموزشها به منظور ایجاد مهارت در زندانیان و فراهم آوردن زمینه اشتغال آنان در ندامتگاه های آبادان، اهواز، دزفول، رامهرمز، مسجدسلیمان، بهبهان اجراو مددجویان را تحت پوشش قرار داده است.

رحمن قلاوند تعهد آموزشی امسال در بخش زندانها را به میزان 165 هزار نفر ساعت اعلام کرد و افزود: این آموزشها در بیش از 20 حرفه آموزشی ارائه می شود.

قلاوند اشاره ای به رشته های آموزشی کرد و گفت: کارگر عمومی برق ساختمان، تعمیر لوازم سرد کننده خانگی و تجاری، تعمیر تلفن همراه و رومیزی ، درب و پنجره ساز پروفیل، جوش برق E3 ، ICDL درجه 1 و 2 ، کیف دوزی ، نازک دوزی مردانه ، نصاب کاشی کف و دیوار، پیرایش مردانه از جمله رشته های آموزشی هستند که به زندانیان آموزش داده می شوند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان ابراز امیدواری کرد اینگونه آموزشها در کاهش بزهکاری جوانان موثر واقع شده و باعث بازگشت افراد آسیب دیده به کانون خانواده و اجتماع شود.

