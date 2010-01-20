طراحی پنج هزار پارکینگ در شمال تهران انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده روز چهارشنبه در مراسم بهره برداری از 180 پروژه شهری که با حضور شهردار تهران برگزار شد اظهارداشت: با توجه به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و استقرار اماکن دیپلماتیک در شمال تهران اقدامات اجرا شده در محدوده منطقه یک می تواند در کنار تاثیر در محیط اجتماعی منطقه جلوه مناسبی از کشورمان را در اذهان عمومی ایجاد کند.

وی افزود: منطقه یک از مناطق حساس و خاص است لذا با توجه به حضور مهمانان خارجی و گردشگران در این منطقه هر عملکرد و اقدام فرهنگی و اجتماعی می تواند چهره مناسبی از کشورمان را به دیگر کشورها نشان دهد.

احمدی بافنده ساکنان منطقه یک را از خانواده های شهید پرور دانست و گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس منطقه یک صدها شهید گرانقدر را در راه اسلام هدیه کرده و مدیریت شهری برای ارج نهادن به مقام والای شهدا و خانواده های این عزیزان خانه شهید و مجموعه سرای جانبازان را برای هم اندیشی و همگرایی جانبازان و ایثارگران در منطقه احداث کرده است.

شهردار منطقه یک به استاندارد سازی ظرفیتهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: 40 ست ورزشی در محلات نصب شده که در تهیه آنها به مسائل و مشکلات و ایجاد امکانات لازم برای جانبازان نیز توجه شده است.

به گفته وی 25 بوستان در منطقه احداث شده که در کنار توسعه جنگل کاریها و...، سرانه های فضای سبز منطقه به 50 متر مربع برای هر نفر خواهد رسید و فضاهای ایجاد شده می تواند به صورت سپر دفاعی در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز عمل کند و تمام فضاهای سبز ساماندهی و بهسازی شود و دیگر هیچ فضای سبز رها شده ای در منطقه نداشته باشیم.

شهردار منطقه یک کمبود پارکینگ را از دیگر مشکلات این منطقه دانست و تصریح کرد: با همکاری بخش خصوصی 5 هزار واحد پارکینگ برای شمال تهران طراحی شده و علاوه بر آن پارکینگ الغدیر با 300 محل پارک خودرو به بهره برداری رسیده و توسعه پارکینگ همت و شهید باهنر نیز در حال اجرا است.

احمدی بافنده تصریح کرد: در برنامه های عمرانی منطقه هر سال 20 کیلومتر پیاده روسازی انجام می شود که در برنامه های منطقه در نظر است تا بتوان یک مسیر پیاده روی از میدان نوبنیاد تا نمایشگاه بین المللی راه اندازی شود.