به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری ظهر چهارشنبه در گردهمایی دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم در گرگان افزود: از 126 هزار نفر زیر پوشش این نهاد در استان، 67 درصد اهل تشیع و 37 درصد اهل تسنن هستند.

وی اظهار داشت: در سال جاری طرح کارورزی برای 230 دانشجوی استان در دست برنامه است که تاکنون برای 190 نفر این طرح در استان اجراشده است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان سفر اول هیئت دولت در استان ساخت 207 واحد مسکونی برای مددجویان مصوب شد که 83 واحد در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

معاون فرهنگی و عضور شورای مرکزی روابط بین الملل کمیته امداد کشور گفت: جنگ نرم سخت تر از جنگ سخت است و شناخت جنگ نرم مشکل است.

ترقی افزود: در جنگ نرم دشمنان از درون ما را نشانه گرفته اند و باید هوشیار بود و دانشجویان، افسران مبارزه با جبهه نرم و اساتید فرماندهان این جببه باشند و باید ویژگیهای افسران و فرماندهان را داشته باشند.

وی اظهار داشت: امروز ما در برابر تهاجمات نرم دشمنان قرار گرفته ایم و باید برابر توطئه ها هوشیار بود زیرا دشمن در این زمینه سرمایه گذاری زیادی کرده است.