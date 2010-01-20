وقوع جرایم عمومی در استان قم رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند عمومی جرایم در استان قم سیر نزولی دارد، گفت: طی سال جاری بروز جرایم عمومی در قم از جمله سرقت از منزل، سرقت خودرو یا موتورسیکلت کاهش 70 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد که این مسأله نشان دهنده رعایت هشدارهای پلیس از سوی مردم قم است.
وی افزود: طی همین مدت میزان ارتکاب جرم، آدم ربایی و قتل عمد نیز هر کدام 15 درصد کاهش داشته است.
برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر در قم تشدید میشود
توکلی همچنین با بیان این که ارتکاب جرایم اخلاقی در قم نیز سیر نزولی در سال جاری داشته است اظهار داشت: کشفیات مواد مخدر در قم 9 درصد افزایش را نشان میدهد که ما در همین رابطه 46 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در قم را شناسایی و متلاشی کردیم.
وی اضافه کرد: روند پاکسازی نقاط آلوده شهر به مواد مخدر و نیز برخورد قاطعانه با توزیع کنندگان مواد مخدر در قم از سوی نیروی انتظامی استان تشدید میشود.
فرمانده انتظامی استان قم همچنین با اشاره به کاهش 11 درصدی میزان تصادفات در استان در ادامه اظهار داشت: در سال جاری بیش از 2 هزار و 200 دستگاه ماهواره از سوی نیروی انتظامی قم جمعآوری شده که این میزان در مقایسه با سال قبل 15 درصد رشد را نشان میدهد.
وی در ادامه در خصوص برنامههای نیروی انتظامی قم در خصوص مقابله با مفاسد اجتماعی گفت: به لحاظ تعداد خودرو و نیز تعداد نفرات گشتهای ارشاد در قم شاهد یک رشد 200 درصدی در سال جاری نسبت به سال گذشته هستیم که لازم است در اینجا از همکاری خوب اصناف و اماکن با ناجا تشکر کنم.
توکلی ضمن تقدیر از هماهنگی خوب هیئات مذهبی قم در مراسم تاسوعا و عاشورای امسال با نیروی انتظامی گفت: ما امسال یکی از منظمترین عزاداریها را در قم شاهد بودیم به طوری که حتی یک مورد درگیری و یا ارتکاب موارد خلاف شرع در قم در این ایام گزارش نشد.
وی همچنین با اشاره به حوادث مربوط به تشییع جنازه آیتالله منتظری در قم گفت: با وجود طرح شعارهای ساختار شکنانه اغتشاشگران در روز تشییع، با تدبیر مسئولان استان مشکل خاصی در آن روز رخ نداد.
توکلی اضافه کرد: البته در روزهای پس از انجام مراسم تشییع برخی از عوامل اصلی این اغتشاشات در قم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
برگزاری رزمایش امنیت و آرامش
توکلی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش «امنیت و آرامش» در روزهای پنجم و ششم بهمن ماه سال جاری در قم اظهار داشت: برگزاری این رزمایش در راستای سلسله رزمایشهای نیروی انتظامی در سراسر کشور است که با هدف ارتقای توان رزمی و عملیاتی ناجا برای مقابله با تهدیدات داخلی و احیاناً خارجی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه رزمایشهای گذشته نیروی انتظامی با موفقیت قابل توجهی روبرو بوده است، گفت: در این رزمایش با همکاری و تعامل نهادهای استان همچون هلال احمر، شهرداری،دانشگاه علوم پزشکی و... میزان توان دستگاهها در یک کار جمعی برای خدمت رسانی بهتر به مردم سنجیده میشود.
فرمانده انتظامی استان یادآور شد: با برگزاری این رزمایش در قم میزان آمادگی ماموران و عوامل ناجا در استان در مقابله با جرایمی چون گروگانگیری، سرقت مسلحانه، زورگیری و... به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.
وی همچنین اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که در برگزاری این رزمایش کمترین سختی و مزاحمتی برای مردم به وجود نیاید ضمن آن که به اهداف خاص خود در حضور میدانی جامه عمل بپوشانیم.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم از روند رو به کاهش بروز جرایم عمومی در قم نسبت به سال گذشته خبر داد.
