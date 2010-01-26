دکتر سید یحیی یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه تاریخ و فرهنگ تا چه حد در داشتن آینده درخور نقش دارند، اظهار داشت: پیش از آنکه به گذشته دیگران فکر کنیم باید به گذشته خود توجه کنیم چون توجه به گذشته در حرکت به سوی آینده اثرگذار است، البته لازم است به گذشته دیگران هم نگاه کنیم، اما برای اینکه از آن جریان هم بیاموزیم و تجربه بدست بیاوریم باید ببینیم دیگران چگونه حرکت کردند ، چگونه گذشته خود را به آینده تبدیل و بین آنها پیوند برقرار کردند.

یثربی با اشاره به اینکه باید با عقلانیت و به طور روشمند تاریخ گذشته را زیر ذره بین ببریم، افزود: اینکار را نه برای تاریخ گذشته بلکه برای امروز و فردا باید انجام دهیم و از گذشته به درستی درس بگیریم .

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه گفته می شود ایرانیها حافظه تاریخی ندارند ، گفت: این خاصیت ما نیست این توجه به تاریخ و نگرش تاریخی به مسائل همه ابه گذشته مربوط نیست ممکن است ما یک حادثه مثلاً 5 ماهه جامعه را نیز تاریخی نگاه کنیم یعنی به تجزیه و تحلیل این جریان از شروع این قضیه تا امروز بپردازیم. تمام کشورهایی که برخورد علمی با مسائل ندارند و روشمند کار نمی کنند دچارهمین مسئله هستند .

وی در مورد سنت و تجدد نیز گفت: سنت و تجدد قرار نیست که باهم دعوا بکنند . سنت اگر کارایی داشته باشد تجدد هم همان است اما اگر سنت کارایی نداشته باشد جایش را به تجدد می دهد الان در دنیا طب بقراطی با طب جدید نمی جنگد بلکه جایش را به آن داده است اما اگر یک جا مسئله درست داشت این دیگر گذشته و آینده ندارد .