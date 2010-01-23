ساخت دو هزار سالن ورزشی در مدارس 500 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعده وزیر آموزش و پرورش در خصوص ساخت چهار هزار سالن ورزشی در حالی که بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش همچون سایر دستگاههای دولتی کاهش یافته است گفت: از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری 40 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سالن ورزشی و نمازخانه در مدارس در سال 1389 پیش بینی شده است که امیدواریم کاهش نیابد.

وزیر آموزش و پرروش پیش از این وعده ساخت چهارهزار سالن ورزشی در مدارس را داده بود اما در خصوص نحوه تامین اعتبارات آن و حل مشکل زمین و فضا سخنی به میان نیاورد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: از چهار هزار سالنی که وزیر آموزش و پرورش قول ساخت آن را داده اند دو هزار مورد آن در قالب مدارس نوساز راه اندازی می شود که بودجه آن از محل تخریب و نوسازی برداشت می شود.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 727 سالن ورزشی نیز در دست احداث است اظهار کرد: یکهزار و 300 مورد سالن ورزشی نیز باید در مدارسی که در سنوات قبل ساخته شده اند ایجاد کنیم.

رئیسی با بیان اینکه سالنهای ورزشی به صورت مشارکتی با استانداریها و خیران ساخته می شود گفت: سالنهای ورزشی با الویت مدارس دخترانه و براساس تعداد دانش آموزان و کلاسها ساخته می شوند.

ساخت سالن ورزشی در ارتفاع

یکی دیگر از مشکلاتی که آموزش و پرورش در ساخت چهارهزار سالن ورزشی با آن مواجه است کمبود فضا و زمین برای ساخت مدرسه در شهرهای بزرگی همچون تهران است و ساخت سالن ورزشی برای دانش آموزان این سئوال را ایجاد می کند که چگونه وزیر آموزش و پرورش این مشکل را می تواند برطرف کند در حالی که هنوز کمبود فضای آموزشی را برطرف نکرده است؟

مشکل کمبود زمین و فضا برای ساخت مدرسه و سالن ورزشی وجود دارد اما پروژه های جدیدی را برای راه اندازی سالن ورزشی در کلانشهرهایی همچون تهران و خراسان رضوی تعریف کردیم مرتضی رئیسی رئیس سازمان نوسازی مدارس در این باره گفت: بله این مورد نیز وجود دارد و به همین دلیل پس از عنوان شدن طرح از سوی آقای حاجی بابایی، پروژه های جدیدی را برای راه اندازی سالن ورزشی در کلانشهرهایی همچون تهران و خراسان رضوی که ما با کمبود زمین روبرو هستیم تعریف کردیم. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش ساخت سالن ورزشی در ارتفاع را به عنوان یکی از راه حلها رفع مشکل زمین در شهرهای بزرگ عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح باید یک طبقه در یکهزار و 300 مدرسه موجود بسازیم و سالن ورزشی را در طبقه بالاتر راه اندازی کنیم.

این مقام ارشد در آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه تحرک دانش آموزان در زنگ ورزش باعث تولید صدا می شود و کلاسهای درس در طبقات پایین را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: برای آن هم راه حلهایی اندیشیده ایم و قرار است این طبقات را با سازه های متفاوت بسازیم تا این مشکل نیز به وجود نیاید.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: البته این طرحها در حال بررسی است و از مهندسان و مشاوران خواسته ایم که با توجه به این محدودیت راه حلهای ممکن را بررسی کنند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: البته این چالش در کلانشهرها وجود دارد و در مراکز سایر استانها با این مشکل روبرو نیستیم.