«خردنامه صدرا» منتشر شد

در سرمقاله این شماره از جریده به قلم مدیر مسئول آن می‌خوانیم: یکی از طرق تربیت افراد جامعه و بویژه جوانان، شناساندن مفاخر تاریخی و علمی آنان و عرضه دستاوردهای تاریخی و مواریث ارزشمند آن جامعه است؛ که گاهی این کار به‌صورت بزرگداشت علما و حکمای آن ملّت انجام می‌شود، از جمله بزرگداشتهای جهانی که برای حکمایی چون ملاصدرا، ابن‌سینا، سهروردی و ... برگزار شده است.

امّا همانگونه که استاد خامنه‌ای نقل می‌کند: «این تلاشهای مفید و دلسوزانه، بی‌رقیب نیست و در مقابل، کوشش می‌شود که جوانان را با نمایشهای کودک پسند بسوی خود بکشانند، و از آنها اگر نتوانستند عناصر ضد جامعه بسازند، دست کم افرادی بی‌اثر و بارگرانی برای ملّت به وجود آورند؛ و بهرحال از این رهگذر، به اهداف شیطانی و خصمانه خود برسند.

و در این میان، اندک تأثیر تبلیغ خشک و کوتاه مدت بزرگداشت علما و مفاخر ملّی و تاریخی و بحثهای خشک و کم مشتری و جوان گریز فلسفی و عرفانی در رسانه‌ها هیچگاه نتوانسته و نخواهد توانست با این آموزه‌های غیرمستقیم خطرناک وسایط ارتباط جمعی دولتی و شبه دولتی رقابت کند، چه رسد که آنها را از میدان بیرون نماید!»

آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سرمقاله، با اشاره به تأثیرات منفی بی‌توجهی به تولیدات رسانه‌ها، بر لزوم صرف بودجه فرهنگی برای تربیت نسل صالح، از طرق حکیمانه تأکید کرد.

پس از سرمقاله مدیر مسئول، «خردنامه صدرا»، مطالبی را با عناوین «تأثیر فلسفه نور و اشراق بر تأملات سیاسی سهروردی» از «دکتر قاسم پورحسن»، «قاعده «‌الواحد» در بوته نقد» مقاله پژوهشی مشترک «دکتر علی‌ارشد ریاحی» و «خدیجه قاسمی مقدم»، «بازخوانی نظریه فطرت ادراکی ابن‌سینا» از «دکتر مسعود امید» و «طبقه‌بندی علوم از دیدگاه صدرالمتألهین و امام‌خمینی(ره)» از «دکتر نجف لک‌زایی» شامل می‌شود.

دیگر مقالات پژوهشی منتشر شده در این شماره بدین شرح است:

«کثرت نوع انسان از منظر ملاصدرا» از «دکتر نصرالله حکمت» و «عبدالله صلواتی»، «راز گلشن راز» از «دکتر قاسم کاکایی» و «افلوطین و نظریه وحدت وجود» از «دکتر زکریا بهارنژاد».

پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه «خردنامه صدرا» که شامل مطالب پژوهشی در حوزه فلسفه اسلامی است، به‌تازگی توسط انتشارات «بنیاد حکمت اسلامی صدرا»، در 112 صفحه و قیمت 1000 تومان، چاپ و به بازار حکمت و فلسفه عرضه شده است.