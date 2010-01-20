جدال برای کسب سه امتیاز در ذهن تیم فوتسال علم و ادب

حمید شاندیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مصاف با این تیم اصفهانی بدون شک بازی سنگینی خواهد بود چرا که فیروز صفه در تلاش است تا به وسیله پیروزی مقابل ما، به رتبه های بالای جدول صعود کند.

سرمربی تیم فوتسال علم و ادب خراسان رضوی اظهار داشت: البته بازیکنان ما نیز از این حیث، تفهیم کار شده اند و می دانند که نباید تیم حریف را دست کم بگیرند و بدون توجه به رتبه این تیم در جدول به ارائه یک بازی خوب و تماشاگر پسند بپردازند.

شاندیزی در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای این دیدار گفت: بنده به همراه دیگر همکاران کادر فنی، نقاط ضعف و قوت تیم فیروز صفه را مورد بررسی و آنالیز قرار داده ایم و تنها موضوعی را که در تمرینات به بازیکنان تذکر داده ایم این است که فقط به فکر پیروزی باشند.

وی افزود: با توجه به مصدومیت هایی که در دیدارهای گذشته برای برخی از بازیکنان علم و ادب بوجود آمده بود، ما در دیدار فردا مهدی جاویدی و جواد شیرافکن را در اختیار نخواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتسال علم و ادب خراسان رضوی تصریح کرد: در مجموع از بازیکنانم راضی هستم و امیدوارم که بتوانند با پیروزی مقابل فیروز صفه به موفقیت های خود در لیگ ادامه دهند.

دیدار تیمهای فوتسال علم و ادب خراسان رضوی و فیروز صفه اصفهان از هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور از ساعت 15 فردا پنجشنبه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار خواهد شد.