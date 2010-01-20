سرانه ورزشی گلستان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در بازدید از طرحهای ورزشی استان افزود: تحقق این هدف نیازمند تلاش، تعامل وهمکاری همه دستگاه های ذیربط است که با جدیت بیشتری این مهم را دنبال کنند و در راه بسط و توسه آن باید گامهای مثبت وارزنده تری برداشته شود.

وی اظهار داشت: دولت نهم با توجه به اهمیت دادن نقش انسان در توسعه کشور اهمیت زیادی به ورزش داده است، ‏به طوریکه در اکثر مصوبات سفرهای استانی اعتبارات زیادی برای ارتقا وتوسعه ورزش وتربیت بدنی و فضای ورزشی کشور در استانها به ویژه مناطق محروم اختصاص یافته است که در مقایسه با دولتهای قبل، بیشترین افزایش در سرانه ورزشی در دولت نهم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: زندگی سالم هدف توسعه پایدار است و توسعه ورزش و تربیت بدنی ‏به عنوان اقدام اساسی برای تامین و تربیت سرمایه انسانی سالم و تندرست یک وظیفه ملی است.

استاندار گلستان، ساخت‌ فضاهای ورزشی برای غنی ‏کردن اوقات فراغت جوانان را در راستای مبارزه با معضلات بزرگ اجتماعی، از ضروریات مهم واساسی در گلستان عنوان کرد و خواستار، افزایش سرانه فضاهای ورزشی دراستان شد.

قناعت، با تاکید بر لزوم و گسترش ورزش در بین جوانان، عدم برنامه ریزی برای اوقات فراغت را زمینه ساز بزهکاری و انحرافات اجتماعی دانست.

وی یادآور شد: ورزش منظم، سلامت جسمی وعقلی را حفظ می کند و امید به زندگی را افزایش می دهد و کیفیت زندگی را بهبود می بخشد و موجب رشد و سلامت و نشاط بیشتر می شود.

به گفته وی، حفظ سلامت و تندرستی، تعمیم بهداشت رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیت دفاعی، کسب شادابی و نشاط و میل به موفقیت در وظایف شغلی و حرفه ای از جمله نقش مهم و تاثیرگذار ورزش است.

سرانه ورزشی گلستان شش دهم مترمربع است.